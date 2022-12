France-Argentine: "Quand même une victoire pour le football français", selon Le Graêt

Interrogé par RMC après la défaite de la France ce dimanche en finale de Coupe du monde face à l'Argentine, Noël Le Graët a tiré un bilan positif de la compétition malgré la déception. Le patron de la FFF va rencontrer ces prochains jours Didier Deschamps pour évoquer la suite.

Un match fou. L'équipe de France a cru jusqu'au bout à la défense de son titre mondial. Ce dimanche, les Bleus ont été battus par l'Argentine en finale de Coupe du monde à l'issue d'une séance de tirs au but (3-3, 4-2 tab). De quoi donner des regrets à des millions de supporters mais pour Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), le bilan de la compétition est bon.

"Personne n'attendait la France à ce niveau en début de Mondial"

Dos au mur après la période période en étant menée 2-0, l'équipe de France a arraché la prolongation (2-2) en fin de seconde période. Ensuite, si Lionel Messi a inscrit son deuxième but de la partie, Kylian Mbappé a encore égalisé sur penalty: "L'équipe est bien revenue, on a égalisé. On a eu une balle de match à une minute ou deux de la fin. On a perdu aux tirs au but mais c'est quand même une victoire pour le football français, a estimé Le Graët sur RMC. Nous sommes tristes sur le moment mais on réalisera que la France a effectué une bonne performance, personne ne l'attendait à ce niveau en début de compétition."

Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations mais ça n'a pas suffi. "On a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe, qui est jeune, très jeune. Mbappé met 4 penalties (trois dans le jeu, une dans la séance), il va très vite et est très fort. C'est l'homme de demain. mais même d'aujourd'hui", a félicité Le Graët.

Désormais, les Bleus vont devoir prendre du recul. Sélectionneur depuis 2012, Didier Deschamps a un contrat qui se termine en cette fin d'année. Mais après avoir mené ses hommes jusqu'à la finale, il a le pouvoir de décider de la suite. "On va recevoir Deschamps, on va le faire rapidement, j'ai hâte de voir son état d'esprit", a conclu le patron de la FFF.