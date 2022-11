Equipe de France: Camavinga, Thuram, Pavard... de nombreux changements attendus face à la Tunisie

Didier Deschamps va effectuer plusieurs changements dans sa composition d’équipe pour affronter la Tunisie, mercredi (16h) lors du dernier match de poule de l’équipe de France, déjà qualifiée pour les huitièmes.

En remportant leurs deux premiers matchs de la Coupe du monde, les Bleus se sont offert le droit de faire tourner face à la Tunisie, mercredi (16h). Et Didier Deschamps l’a annoncé dès la qualification pour les huitièmes de finale assurée. "Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l’adversaire que l’on doit rencontrer et nos autres adversaires aussi parce qu’il y a une qualification en jeu, a déclaré le sélectionneur dès samedi. Mais notre objectif, c’est le huitième. Je ne vais pas prendre de risque. Ne me demandez pas ce soir (samedi) combien, ni qui… Mais je ferai tourner parce qu’on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d’autres sur ce match."

Mandanda dans le but, Camavinga arrière gauche

Le secteur le plus touché par cette vague de changements sera la défense. Dans le but, Steve Mandanda va jouer son deuxième match de Coupe du monde, après celui face au Danemark en 2018. A gauche, Théo Hernandez, seul latéral de métier du groupe, devrait être préservé et céder sa place à Eduardo Camavinga, milieu de terrain testé à ce poste lors des matchs amicaux. Benjamin Pavard, remplaçant face au Danemark, devrait retrouver son couloir droit à la place de Jules Koundé, sous la menace d'une suspension.

Raphaël Varane, qui a fait ses débuts au Mondial face au Danemark après s’être remis d’une lésion au biceps fémoral contractée en octobre, va enchaîner. Un doute subsiste sur l’identité de son partenaire en charnière. Excellent lors des deux premiers matchs, Dayot Upamecano fait partie des tauliers qui pourraient souffler. Ibrahima Konaté pourrait donc fêter sa deuxième titularisation à moins que William Saliba, testé à gauche, ne lui soit préféré.

Au milieu, Mattéo Guendouzi pourrait jouer ses premières minutes dans cette compétition. Selon L'Equipe, cela pourrait aussi être le cas de Youssouf Fofana. L'hypothèse de faire souffler Antoine Griezmann existe aussi même si ce dernier devrait enchaîner. En attaque, Ousmane Dembélé pourrait être préservé et céder sa place à Kingsley Coman.

L’appétit de Kylian Mbappé le pousse à vouloir jouer tous les matchs. Il est attendu dans le 11. Il y a moins de certitude pour Olivier Giroud qui pourrait laisser sa place à Marcus Thuram.

La compo probable:

Mandanda - Pavard, Varane, Konaté (ou Saliba), Camavinga - Guendouzi, Fofana, Griezmann - Coman, Thuram, Mbappé