La Fifa lance une grande consultation auprès d’anciens joueurs sur le projet de calendrier de Wenger

La réforme du calendrier souhaitée par Arsène Wenger, avec une Coupe du monde tous les deux ans, est étudiée par la Fifa, qui lance une consultation cette semaine auprès d’anciens joueurs.



La Fifa a réuni un casting cinq étoiles, cette semaine au Qatar, pour travailler sur le dossier qui l’agite depuis la semaine passée: la refonte de son calendrier international. Le débat a été lancé par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial, qui a émis le souhait d’organiser une grande compétition chaque été, en alternant une année sur deux entre la Coupe du monde et les championnats continentaux, dont l’Euro.

Pour y réfléchir, la Fifa a invité "un groupe de footballeurs de premier plan", comptant plus de 3000 sélections et 300 matchs de Mondial au cumulé, pour des échanges de deux jours au Qatar. Une partie de ces noms a été dévoilée. Parmi eux, trois Français : les champions du monde 1998, Youri Djorkaeff et David Trezeguet, ainsi que l’ancien joueur de Wenger à Arsenal, Mikaël Silvestre.

Un besoin "de vision et d'expérience"

Parmi les autres stars notables qui seront de la partie, on peut noter la présence des légendes brésiliens Ronaldo et Roberto Carlos, du Néerlandais Marco van Basten ou de l’Ivoirien Didier Drogba. Ils font tous partie du "Groupe Consultatif Technique pour le futur du football masculin", chargé d’apporter à la Fifa "sa vision et son expérience" sur ce dossier. Les critères de choix des joueurs n'ont pas été spécifiés.

"En accord avec les décisions prises au cours du congrès annuel de la Fifa, nous conduisons aussi une consultation de grande ampleur dans le monde du football, afin de réfléchir au futur et d’évaluer les options pour changer le calendrier international", peut-on lire dans le communiqué. Une initiative similaire devrait voir le jour pour le football féminin, avec Jill Ellis, double championne du monde avec les États-Unis, aux commandes.