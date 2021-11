Equipe de France: la belle joie des Bleus après leur qualification pour la Coupe du monde 2022

La Fédération française de football (FFF) a diffusé les coulisses de la victoire de la France face au Kazakhstan (8-0), samedi. Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG, a notamment confié son plaisir de retrouver le Parc des Princes et d’y avoir marqué, deux ans après son départ dans des conditions difficiles.

Des buts, une qualification et des sourires. L’équipe de France a vécu une soirée parfaite, samedi en s’imposant largement face au Kazakhstan (8-0) dans un Parc des Princes comble et aux anges. Les hommes de Didier Deschamps l’étaient aussi au coup de sifflet final, comme le révèle une vidéo des coulisses de ce succès mise en ligne par la Fédération française de football (FFF), ce lundi. Très sérieux et appliqués pendant le match, les hommes de Didier Deschamps ont bien profité d’une communion sincère avec le public du Parc des Princes.

"Ça fait du bien de revenir ici"

Auteur d’un quadruplé dans son jardin du club, Kylian Mbappé s’est amusé d’avoir marqué dans les deux buts de chaque côté du terrain. "Je t’avais dit, j’aime bien marquer ici", lance-t-il à la caméra. Adrien Rabiot, lui, est apparu assez ému de retrouver son ancienne pelouse, deux ans après avoir quitté le PSG dans des circonstances douloureuses. Désireux de quitter le club libre (sans prolonger le contrat que le PSG lui proposait), il avait été écarté du groupe professionnel pour les six derniers mois de la saison 2018-2019.

"Ça fait du bien de revenir ici, confie le joueur de la Juventus. Ça fait plaisir - même si je suppose qu’il y a des supporters différents de ceux qui supportent le PSG d’habitude - de revenir dans ce stade. L’atmosphère est toujours incroyable, le terrain est parfait, l’enceinte est magnifique. Marquer mon premier but en sélection ici, c’est vraiment un signe. Vraiment, je suis heureux. Il y a la qualification, c’était l’objectif, et on a donné du spectacle de la 1ere à la 90e minute. On a été sérieux."

"La manière, les buts, le public, quoi de plus? C’est magnifique", savoure Benzema

Le milieu de terrain a repris victorieusement de la tête un corner d’Antoine Griezmann (75e) pour inscrire son premier but pour sa 23e sélection. Ses partenaires ont aussi profité de ses moments de bonheur. "Avec la manière, les buts, le public, quoi de plus? C’est magnifique", savoure Karim Benzema, auteur d’un doublé. Antoine Griezmann lance un "qualifiés!", avant que toute la troupe ne soit saluée par Didier Deschamps dans le vestiaire.

"C’est des émotions à partager, vous vous êtes fait plaisir, a salué le sélectionneur. Vous avez donné du plaisir en respectant le jeu et l’adversaire. Je ne peux que vous féliciter. L’objectif est atteint, c’est le deuxième dans les trois qu’on avait (avec la Ligue des nations, remportée, et l'Euro avec une élimination en 8es). On sera au Qatar, c’est important. Félicitations à tous. Bravo sincèrement, par l’attitude, tout ce que vous y avez mis. C’était du pur bonheur."