Mondial 2022: sur quelles chaînes suivre les barrages de la zone Europe avec l'Italie et le Portugal

L’Italie et le Portugal affrontent respectivement la Macédoine du Nord et la Turquie ce jeudi (20h45) lors des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les deux derniers vainqueurs de l’Euro pourraient ensuite jouer l’un contre l’autre en finale des mini-tournois organisés par l’UEFA pour distribuer les derniers billets pour le Mondial.

Guerre en Ukraine oblige, on ne connaîtra pas cette semaine les derniers qualifiés européens pour la Coupe du monde au Qatar. Une conséquence du report à une date ultérieure de la demi-finale des barrages entre l’Ecosse et la Zbirna en raison de l’invasion du pays par la Russie. La sélection chère à Vladimir Poutine, elle, a été donnée perdante de son match contre la Pologne après sa suspension par l’UEFA.

Mais en cette semaine de trêve internationaux, les supporters européens vont quand même pouvoir suivre quatre matchs ce jeudi soir. Le duel entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Turquie sera à suivre en direct sur la chaîne TFX dès 20h45. Les trois autres rencontres, dont celle de l’Italie contre la Macédoine du Nord, feront l’objet d’un multiplex sur la chaîne L’Equipe. Pour voir spécifiquement l’une de ces trois affiches, ce sera uniquement en ligne.

Vers une finale entre l’Italie et le Portugal

En moins d’un an, l’Italie est passée de l’euphorie de sa victoire à l’Euro à la peur de rater une deuxième Coupe du monde consécutive. Déjà absente en 2018, la Nazionale va devoir sortir le grand jeu pour arracher son billet pour le Qatar. Sur la route des partenaires de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, se dresse d’abord la Macédoine du Nord. Favorite, la sélection transalpine devra se méfier d’une équipe piège et qui rêve d’enchaîner une deuxième compétition majeure après l’Euro 2021.

Même en cas de victoire contre la formation des Balkans, l’Italie ne sera pas au bout de sa tâche. En cas de victoire ce jeudi à Rome, les Italiens défieront ensuite le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Portugal et la Turquie. De quoi potentiellement donner lieu à un énorme choc face à Cristiano Ronaldo. De l’Italie et de la Seleçao, un seul rejoindra le Mondial 2022. Voire personne si la Turquie ou la Macédoine du Nord créent la surprise.

Le programme TV des demi-finales des barrages en Europe

Portugal-Turquie, dès 20h45 en direct sur TFX

Italie-Macédoine du Nord, dès 20h45 en direct sur L'Équipe live et en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Suède-Tchéquie: 20h45 dès 20h45 en direct sur L'Équipe live et en multiplex sur la chaîne L’Equipe

Pays de Galles-Autriche dès 20h45 en direct sur L'Équipe live et en multiplex sur la chaîne L’Equipe