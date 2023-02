Crise à la FFF: "Dégagez tous", Rothen appelle à la démission des membres du Comex

Dans Rothen s'enflamme sur RMC ce mardi, Jérôme Rothen s'en est pris vivement aux membres du Comité éxécutif de la Fédération française de football (FFF), qui ont rendu hommage ce mardi à Noël Le Graët après sa démission. L'ancien international français demande le départ intégral du Comex.

Jérôme Rothen n'a pas gouté l'hommage rendu à Noël Le Graët. Ce mardi, le dirigeant de 81 ans a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football (FFF), rattrapé par des accusations de harcèlement moral et sexuel et une série de dérapages. Pour autant, le comité exécutif de l'instance a salué le "bilan exceptionnel" du Breton, comme l'a noté Eric Borghini.

"J'ai l'impression qu'il part à contre-coeur"

Lors de son émission sur RMC ce mardi, Jérôme Rothen a montré son désarroi face à cette dernière séquence. "Je ne crois pas au changement, surtout après ce qui s'est passé. Je trouve ça hallucinant, a lancé le consultant dans Rothen s'enflamme. Je ne parle pas des applaudissements ou de l'hommage rendu à Noël Le Graët par les membres du Comex: j'ai l'impression qu'il part à contre-coeur et qu'il pense que sa sortie n'est pas méritée. Ils sont tous dans leur bulle. Vu qu'ils ne veulent pas éclater la bulle, qu'ils partent avec Noël Le Graët! Dégagez, tous! Et puis on va reconstruire quelque chose de différent avec des personnes qui aiment le football et les footballeurs."

Si Noël Le Graët a quitté son poste de président de la FFF, l'homme de 81 ans a déjà "retrouvé" du travail à la FIFA. En attendant de nouvelles élections cet été, Philippe Diallo va assurer l'intérim, lui qui était déjà en poste depuis mi-janvier.

"Nous étions tous très tristes", a confié par ailleurs Eric Borghini sur l'ambiance générale en marge du départ de Noël Le Graët. "Quand j'entends les réactions de Borghini ou d'autres, ils sont dans quel monde ces gens là? A entendre monsieur Borghini, on a l'impression que le football se porte bien grâce à lui, s'est indigné Jérôme Rothen. Mais c'est qui monsieur Borghini? Ce que ces gens-là ont oublié, c'est que s'il y a autant de remue-ménage à la FFF, c'est qu'ils ont fauté et Le Graët aussi, plus d'une fois! Arrêtez de le défendre corps et âme et de nous parler de son bilan."

"Lui et tous ceux qui l'ont soutenu jusqu'à ce matin: dégagez, on ne veut plus vous voir"

"Je veux bien qu'on parle de son bilan, 'fantastique et exceptionnel'. Au niveau du sportif, c'est bon peut-être mais est-ce grâce à Noël Le Graët si la France est championne du monde et a fait une finale ensuite? C'est grâce à Le Graët ou à Deschamps et aux hommes de terrain? C'est quand même grâce à eux, a rappelé Rothen. Le Graët est détaché de ça. Vu que les résultats sont bons, financièrement tu gagnes plus d'argent. Parce que la France est parmi les meilleures nations au monde. Qu'on mette Le Graët ou un autre, l'argent serait rentré."

Précipité dans sa chute pour une dernière sortie médiatique prononcée à l'encontre de Zinédine Zidane, Noël Le Graët a payé le prix surtout de nombreuses affaires. "Je ne peux pas digérer comment il a masqué le harcèlement et les attouchements sexuels sur les jeunes à Clairefontaine. Je me sens concerné parce que j'y étais. Un gamin et une gamine de 13 ans qui se font harceler par une personne majeure, c'est un scandale que ces gens là soient encore dans le football aujourd'hui, a fustigé encore Jérôme Rothen. Il est responsable parce qu'il a masqué tout ça et n'a pas pris les bonnes décisions. Lui et avec tous ceux qui l'ont soutenu jusqu'à ce matin: dégagez, on ne veut plus vous voir."