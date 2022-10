Équipe de France: Benzema, Griezmann, Mbappé... le baromètre des Bleus avant le Mondial

Chaque semaine avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décemnbre), RMC Sport vous propose de passer au crible les performances des joueurs susceptibles d'apparaître dans la liste de Didier Deschamps le 9 novembre prochain.

Ils ont brillé

Karim Benzema sait choisir son moment. L’homme du jour, appelé à soulever le Ballon d’or dans la soirée, a pris soin de revenir dans la lumière en marquant le week-end de son empreinte à l’occasion du Clasico, face au Barça (3-1). Cible des critiques ces dernières semaines en raison d’un début de saison mitigé, l’attaquant du Real n’a pas réalisé une prestation ébouriffante, loin de là, mais il a renoué avec le but, mettant ainsi fin à une série de cinq matches d’affilée où il était à chaque fois resté muet. En remportant son duel à distance avec le Polonais Robert Lewandowski, l’attaquant est parvenu à asseoir son statut d’homme des grands rendez-vous, s’assurant d’emporter l’adhésion du plus grand nombre avant la remise d’un Ballon d’or qui devrait lui échoir.

Aux côtés de la star madrilène, le novice Aurélien Tchouaméni a mordu dans son premier Clasico avec beaucoup d'envie et de personnalité. Il a grandement participé à la belle prestation collective des Madrilènes. Définitivement transféré à l’Atlético dans la semaine, Antoine Griezmann a poursuivi sa mue entraperçue ces dernières semaines. Après être resté sur le banc tout le début de la saison en raison de sa situation contractuelle, Grizou retrouve sa meilleure forme avant le Mondial. Il a offert la victoire à son équipe (1-0) contre sa victime favorite, l'Athletic Bilbao, convertissant le seul tir cadré des Colchoneros pour son 100e but en Liga avec l'Atlético.

Marcus Thuram, déjà buteur la semaine passée contre Cologne (5-2), et encore la précédente à Brême (1-5), a récidivé à Wolfsburg en inscrivant un doublé. Si cela n’a pas permis à son équipe de l’emporter (2-2), le joueur de 25 ans compile tout de même 10 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. En Allemagne, toujours, Randal Kolo Muani a encore fait des siennes sur les pelouses de Bundesliga. L’ancien Nantais, à l’origine de l’expulsion de Piero Hincapié et du second penalty transformé par Daicho Kamada, a remis son équipe devant au score juste avant l’heure de jeu contre le Bayer Leverkusen (5-1).

En Ligue 1, Kylian Mbappé a offert un visage qu’on ne lui connaissait plus depuis le début de la saison, mais qui correspond davantage au joueur qu’il était la saison dernière. Saignant et tourné vers le collectif, le prodige de Bondy a non seulement servi ses partenaires, mais il a en plus été le Parisien le plus saignant dans un début de match à l’avantage du PSG face à l’OM (1-0), obligeant Lopez à deux arrêts de grande classe en première période (19e, 28e). Côté phocéen, le piston Jonathan Clauss a réalisé de belles choses dans l’animation de son couloir. Auteur d’un déboulé dans la surface, après avoir faussé compagnie à Bernat, suivi d’un centre dangereux, il a raté l’égalisation de peu (50e).

Bruno Genesio a loué le talent, le sacrifice et la générosité de son attaquant Martin Terrier, bourreau de son ancien club, l’OL, avec un doublé de la tête. Dans la préliste des Bleus en juin et en septembre, le natif d’Armentières fait tout pour s’illustrer aux yeux de Didier Deschamps. Reste à voir ce que pèseront ses 9 buts en 15 matches cette saison dans un secteur offensif ultra concurrentiel.

Ils ont déçu ou inquiété

Impressionnant de maîtrise dans l’axe de la défense londonienne, l’un des hommes forts d’Arsenal lors du succès des Gunners face à Tottenham, William Saliba est apparu en grande difficulté ce week-end, provoquant même un penalty finalement non transformé, lors de la victoire poussive des Gunners à Leeds (1-0). Un peu poussif lui aussi, à l’image de son équipe, victorieuse à l'arraché de Vérone (2-1), Olivier Giroud a marqué le pas sous les couleurs du champion en titre. Proche de faire le break à la 11e, Olivier Giroud est sorti à la pause, remplacé par Divock Origi.

Plus discret qu’à l’accoutumée, le serial buteur du RB Leipzig Christopher Nkunku n’a pas été le principal artisan du succès de son club ce week-end, vainqueur sur le fil (3-2) du Herta Berlin. Un sauvetage in extremis a empêché l’ancien Parisien d’inscrire son 8e but de la saison. Intéressant contre l’Autriche avec les Bleus (2-0), pour la première titularisation de sa carrière avec les Bleus, le néo-international Youssouf Fofana a très mal débuté la rencontre avec l’AS Monaco, perdant un nombre vertigineux de ballons. Et même s’il a haussé le ton au retour des vestiaires, l’ensemble reste mitigé.