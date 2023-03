Equipe de France: comme Zidane ou Mbappé, Giroud a sa fresque dans son village en Isère

Vendredi à Froges, en Isère, une grande fresque en l'honneur d'Olivier Giroud a été dévoilée. Une opération financée par son sponsor afin de célébrer le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France dans son village.

"Marquer des buts et les mémoires. Froges est fier de son champion Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus." L'hommage rendu par la commune iséroise, située à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, dans une fresque à l'effigie du joueur de l'AC Milan dévoilée vendredi, n'est pas sans rappeler celle de Zinédine Zidane à Marseille au début des années 2000.

Giroud "très fier" de l'hommage rendu par son village

Une volonté assumée par celles et ceux qui ont participé au projet, dont l'adjoint aux sports de la ville, Julien Di Frenza. "Pour nous c'était naturel, c'est notre champion, c'est le meilleur attaquant du monde", expliquait-il à France Bleu Isère.

L'avant-centre de 36 ans s'est dit "très fier" et "touché" de l'hommage rendu par la commune dans laquelle il a grandi. Une reconnaissance justifiée y compris pour son club formateur, le GF38, qui n'a pas manqué d'apporter son soutien à l'initiative sur les réseaux sociaux.

Avant lui, en 2017 et 2018, son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé avait déjà eu droit à ses fresques dans sa ville natale de Bondy (Seine-Saint-Denis). Un parallèle d'autant plus fort que c'est peut-être le joueur du PSG, avec ses 36 buts à seulement 24 ans, qui pourrait bientôt venir détrôner l'ancien joueur de Montpellier et d'Arsenal (53 réalisations avec les Bleus).

Peinte sur le mur d'un bâtiment construit par le grand-père du footballeur, et qui appartient toujours à la famille Giroud, cette fresque a été financée par Puma, le sponsor du Frogien. Celle-ci devrait rester au moins un an, avec une possibilité de la prolonger durant deux années supplémentaires.