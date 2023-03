Equipe de France: Giroud appelé par Deschamps ? "L’incompréhension totale", s’insurge Rothen

Sauf énorme surprise, Olivier Giroud devrait être appelé par Didier Deschamps ce jeudi pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Une décision incompréhensible pour Jérôme Rothen, qui s’en est insurgé ce mercredi sur RMC.

Jérôme Rothen estime que la page devrait être tournée. Alors qu’Olivier Giroud devrait - sauf surprise de dernière minute - être appelé par Didier Deschamps ce jeudi pour affronter les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars) dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 202, le consultant RMC Sport a fait part de son incompréhension dans l’émission Rothen s’enflamme.

Pour l’ancien international français, voir l’actuel meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (120 sélections, 53 buts) faire partie de cette première liste post Coupe du monde 2022 n’est pas logique. Jérôme Rothen estime notamment que le Mondial qatari a montré les limites du joueur de l’AC Milan.

"Ok, il a fait sa Coupe du monde. Contrairement à 2018, il a marqué des buts. Par contre, dans la façon d’évoluer à chaque fois que l’équipe de France a galéré dans cette Coupe du monde... Le choix de la finale aurait pu arriver contre l’Angleterre ou contre le Maroc, c'est-à dire le sortir avant la mi-temps et le remplacer par des attaquants plus jeunes, a détaillé Jérôme Rothen sur RMC ce mercredi. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, d’autant que les attaquant qui l’ont remplacé ont failli renverser le match et ont été performants, que ce soient Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani."

Un frein au développement de Thuram et Kolo Muani, selon Rothen

"Donc aujourd’hui on va nous expliquer que Giroud est encore là et va avoir le même statut. S’il (Deschamps) l’appelle, il va être titulaire car il ne pouvait pas accepter un autre statut que titulaire. Deschamps nous a expliqué pendant X mois que par rapport à ce que représentait Giroud, il ne pouvait pas le mettre remplaçant. Je pars du principe qu’il va le mettre titulaire donc mettre remplaçants des jeunes qui marquent des buts et sont en pleine possession de leurs moyens, que ce soient Marcus Thuram mais surtout Randal Kolo Muani. Donc tu vas priver ces joueurs-là de temps de jeu si tu fais appel à Giroud."

D’après Jérôme Rothen, le début de ce nouveau cycle, qui emmènera les Bleus jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne, doit permettre aux jeunes de prendre la relève de Giroud sur le front de l’attaque. Pour lui, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram doivent emmagasiner de l’expérience aux côtés de Kylian Mbappé.

Giroud trop vieux pour l'objectif Euro 2024 ?

"Ces matchs-là, rassurez-moi, c’est bien pour préparer l’Euro 2024, non ? L’Euro arrive dans un an et demi. Si je fais le calcul, il aura quasiment 38 ans. Donc Deschamps va m’expliquer qu’en équipe de France - car on ne parle pas des Îles Féroé hein - un attaquant de 38 ans va être le plus performant et être à la pointe de l’attaque pour accompagner Kylian Mbappé, qui est l’un des meilleurs joueurs du monde ? Je suis bien assis mais je vais forcément tomber. C’est l’incompréhension totale. De plus, depuis la Coupe du monde, on ne peut pas dire qu’Olivier Giroud soit incroyable en club."

Depuis le début de la saison, Giroud a inscrit 12 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues (28 titularisations) sous le maillot de l’AC Milan, auxquels il faut ajouter quatre buts lors de la Coupe du monde en novembre-décembre. Insuffisant pour convaincre Jérôme Rothen.