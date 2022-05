Equipe de France: "J'ai prouvé que j'étais capable de mettre mon pseudo ego de côté", le message de Giroud à Deschamps

Dans un entretien à l'Equipe, Olivier Giroud explique qu'il est déçu de ne pas avoir été convoqué en équipe de France pour le rassemblement de juin mais il n'a pas "d'amertume" pour autant. L'attaquant de l'AC Milan met en avant également sa mentalité et reste "à disposition" des Bleus.

Pour sa première saison avec l'AC Milan, Olivier Giroud a décroché le titre de champion d'Italie. Le club lombard attendait un sacre en Serie A depuis 2011 et peut remercier en partie le buteur français, auteur de 11 réalisations dans l'élite du football italien en 29 matchs disputés.

Dans la rencontre pour le titre dimanche face à Sassuolo, Olivier Giroud a même signé un doublé forcément très important, alors que l'Inter Milan pouvait aussi prétendre au Scudetto. Pour autant, l'international français n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de juin des Bleus, qui doivent disputer quatre matchs de Ligue des nations.

Olivier Giroud a appris la mauvaise nouvelle jeudi, trois jours avant ce rendez-vous décisif. "Je n'ai pas vacillé. Le terrain a parlé derrière. Je savais que je n'avais qu'une seule réponse à avoir: aller chercher le titre avec l'AC Milan, a répondu l'attaquant dans un entretien à l'Equipe. Je prends tout ça avec détachement et sérénité. Il y a un peu de déception quand même mais pas d'amertume. Je sais qu'il me reste de belles choses à faire. Déjà avec mon club puis avec l'équipe de France si elle revient. Les Bleus restent le fil rouge de ma carrière."

"J'ai prouvé que j'étais capable de mettre ma 'pseudo' fierté et mon 'pseudo' ego de côté"

Lors du dernier rassemblement, Olivier Giroud avait profité du forfait de Karim Benzema pour effectuer son retour. Il avait marqué à chaque fois lors des succès face à la Côte d'Ivoire (2-1) et l'Afrique du Sud (5-0). Mais ces deux buts, au cours de matchs amicaux, n'ont pas changé la hiérarchie.

A quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui aura lieu en fin d'année, Olivier Giroud semble avoir un train de retard sur ses concurrents. "L'histoire a montré que le coach pouvait évoluer dans sa réflexion. Il connaît les tenants et les aboutissants. J'y croirai toujours, a averti l'homme de 35 ans. J'ai prouvé que j'étais capable de mettre ma 'pseudo' fierté et mon 'pseudo' ego de côté. La situation est claire. Le coach sait ce qu'il en est. Il connaît mon rôle et ma mentalité. Il fait ses choix. Mais je ne lâcherai pas. Je reste à disposition de l'équipe de France."

Olivier Giroud ne profitera pas, sauf nouveau forfait en attaque, des matchs de juin pour revenir à hauteur de Thierry Henry, recordman de buts en équipe de France. Avec 48 réalisations en 112 sélections, le récent champion d'Italie restera en principe à trois longueurs du champion du monde 1998.