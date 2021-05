Équipe de France: Deschamps veut "trouver la complémentarité" en attaque

Invité de Top of the Foot, Didier Deschamps s'est exprimé au micro de RMC dans une interview ce lundi, dans laquelle il évoque notamment le cas Karim Benzema. Selon le sélectionneur, l'attaquant du Real Madrid est un "leader technique" naturel mais dont la place dans le onze titulaire n'est pas encore totalement assurée.

Karim Benzema fera-t-il son retour en équipe de France, cinq après son dernier match sous le maillot bleu face à l'Albanie en octobre 2015, comme titulaire contre le pays de Galles mercredi? Maintenant que celui de l'attaquant du Real Madrid est acté, la question qui se pose dorénavant est de savoir comment va évoluer l'équipe de France sur le terrain.

Didier Deschamps a apporté quelques éléments de réponse à cette interrogation lundi, dans un entretien exceptionnel accordé à RMC Sport et diffusé dans Top of the Foot. Le sélectionneur des Bleus, qui n'a pas donné de détails sur la composition qui débutera le match face aux Gallois dans deux jours, assume que "Benzema a toujours été un leader technique sur le terrain" en équipe de France. "Evidemment qu'il y aura une animation offensive pour mettre tout le monde dans de bonnes conditions", a-t-il ajouté.

"Il a conscience de venir dans un groupe qui fonctionne bien"

Pourtant, Deschamps a tenu à rééquilibrer les choses en ne laissant filtrer aucune information sur le rôle que jouera Benzema pendant l'Euro. Son statut au Real Madrid et ses performances cette saison devraient faire de lui un titulaire indiscutable en sélection, aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Mais "il a bien conscience qu'il vient dans un groupe qui fonctionne bien et qui a obtenu des résultats", explique Deschamps.

"Les cinq autres que j'ai offensivement, là vous me les mettez à la cave, a poursuivi le sélectionneur. (...) Ce serait réducteur voire blessant pour les autres parce qu'il y a d'autres joueurs de qualité. (...) De ne parler que de ces trois-là, ça n'a aucun sens." Tout Benzema qu'il est, le nouveau numéro 19 des Bleus devra gagner sa place et prouver qu'il peut évoluer aux côtés de Griezmann et Mbappé.

Une animation offensive à trouver

Et d'après Deschamps, les premiers entraînements ont laissé entrevoir une entente évidente sur le terrain entre Benzema et les autres joueurs offensifs: "Avec Antoine (Griezmann, ndlr), ça se passe bien, avec Ousmane (Dembélé, ndlr), avec Kingsley (Coman, ndlr), avec Marcus (Thuram, ndlr) aussi. Ça se passera bien aussi avec Olivier (Giroud, ndlr). Il y a une complémentarité à trouver avec des profils différents."

Voilà où se trouvera la clé pour Deschamps: parvenir à faire jouer ensemble un effectif qui possède sans doute la plus grande force de frappe des sélections qui participeront à l'Euro. "Évidemment qu'il y aura une animation offensive pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions", a assuré le sélectionneur au micro de Top of the Foot.

Titulaire ou pas contre le ays de Galles, Benzema aura en tout cas l'occasion de prouver qu'il peut occuper une place de titulaire, que l'équipe de France évolue en 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 ou à trois défenseurs derrière. On l'a compris lors de sa conférence de presse dimanche: Benzema ne fera pas le difficile, tant qu'il peut revêtir à nouveau la tunique des Bleus.