Equipe de France: "Il faut rester unis", Rabiot a retenu les leçons du fiasco et des polémiques de l'Euro 2021

À quatre jours de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde contre l’Australie (mardi à 20h), Adrien Rabiot est revenu sur l’échec de l’Euro 2021. Le milieu de terrain français espère que "le moins de choses possibles viendront parasiter le groupe".

Les Bleus ont une revanche à prendre. Presque un an et demi après l’échec de l’Euro 2021, au cours duquel ils ont été éliminés en 8e de finale par la Suisse (3-3, 4 tab 5), les hommes de Didier Deschamps s’avancent vers cette Coupe du monde au Qatar avec la volonté de briller à nouveau dans une grande compétition.

Présent en conférence de presse ce vendredi, à quatre jours de l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie (mardi à 20h), Adrien Rabiot a assuré que l’équipe de France avait retenu les leçons du dernier Euro.

"Ce que j'en garde c'est qu'il faut rester unis, a confié le milieu de terrain de la Juventus Turin. Essayer d'avoir le moins de choses possibles qui viennent parasiter le groupe. C'est essentiel pour avoir un climat serein. Si on est sortis, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. On a le potentiel pour faire bien mieux qu'à l'Euro."

L'Euro 2021 pollué par plusieurs polémiques

En 2021, de nombreuses petites polémiques ont pollué le quotidien des Bleus. Avant même que le tournoi ne commence, la petite phrase lâchée par Olivier Giroud sur "les ballons qui n’arrivent pas" avait par exemple provoqué une brouille avec Kylian Mbappé. Plus tard, l’élimination face à la Suisse avait également été marquée par une altercation entre les familles de Pogba et Mbappé et la mère de Rabiot.

Au cours de cette conférence de presse, Rabiot, qui va disputer sa première Coupe du monde, a par ailleurs confié son immense bonheur d’avoir été retenu par Deschamps, quatre ans après ne pas avoir été sélectionné pour le Mondial russe.

"Le Mondial (2018), c'était une grosse déception, a admis Rabiot face à la presse. J'ai beaucoup travaillé pour être là en 2022, ce n'est pas une revanche. Je prends cela comme une chance et je vais pouvoir m'exprimer." Dans un milieu de terrain décimé par les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, l’ancien Parisien va assurément avoir l’opportunité de se montrer.