Equipe de France: "J’ai élevé mon niveau de jeu", Veretout savoure sa sélection pour la Coupe du monde

Tout juste sélectionné pour disputer la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), Jordan Veretout a confié toute sa joie et sa satisfaction au micro de BFM Marseille ce jeudi. Le milieu de terrain de l’OM s’est également arrêté sur son début de saison avec le club phocéen et ses ambitions avec les Bleus au Mondial qatari.

Comment avez-vous suivi cette annonce? Vous êtes passé du stress au soulagement?

J’étais avec toute la famille sur le canapé. On a suivi ça tous ensemble. Il y a beaucoup d’émotions, je suis très content, très heureux et très fier.

On célèbre ça comme un but, en famille?

Exactement ! On s’est pris dans les bras. C’est un beau moment à passer avec sa famille, avec ma femme, mes enfants, mes parents… Je suis très heureux.

Avez-vous eu un petit indice dans les heures qui ont précédé?

Non. J’ai su toutes mes sélections avec l’annonce du sélectionneur. Après, on est un peu curieux, surtout sur une liste de Coupe du monde. On regarde ce qui se dit autour. Mais je ne me prenais pas la tête, j’ai attendu le moment avec un peu de stress et d’appréhension. Au final, ça s’est très bien passé.

Vous êtes en pleine forme au meilleur des moments..

Ces trois dernières semaines ont joué en ma faveur. Je suis monté en puissance. Si j’étais resté sur le même rythme qu’en début de saison, je ne suis pas sûr que j’aurais été appelé. J’ai su reprendre confiance en moi, aller vers l’avant. J’ai élevé mon niveau de jeu, et c’est aussi pour ça que je suis sélectionné.

Est-ce que ça valide le choix d’être venu à l’OM?

Oui, ça fait partie du jeu. Venir dans un grand club comme l’OM en France, on sait très bien l’impact que ça a. Jouer la Ligue des champions, jouer au Vélodrome un week-end sur deux… C'est sûr que ça aide. Après, il faut être performant, il faut tout donner sur le terrain. T’as beau aller dans n’importe quel club, si tu n’es pas bon, tu ne joueras pas. Il faut toujours être performant et donner le maximum, et c’est ce que je fais ici.

Construire un esprit d’équipe est-il la clef pour devenir à nouveau champion du monde?

Tous les détails sont importants pour gagner une Coupe du monde. On aura l'occasion d’en parler au rassemblement lundi. C'est tout un groupe qui fait que tu peux faire une très bonne Coupe du monde.

Comment avez-vous géré les retrouvailles, notamment avec Jonathan Clauss, qui n’a pas été retenu?

C’est dur, car c’est un ami. Mais il est assez grand pour se remettre vite au travail. On a un match très important dimanche, donc on n'en parle pas trop. Ce sont des choix, il faut les respecter. Il est assez intelligent pour passer au-dessus de ça.

La Coupe du monde, c’est un rêve pour vous?

Bien sûr, c’est un rêve de gosse de faire une Coupe du monde. J’ai toujours rêvé d’en faire une. C’est la chose la plus belle pour un joueur de football. C’est quelque chose de fort.

Certains disent que le milieu de terrain des Bleus est un peu inexpérimenté. On suppose que vous allez nous dire qu'il y a de très grands joueurs, qui jouent dans des grands clubs, et que vous allez tout donner pour être à la hauteur...

Il y a des joueurs de grande classe au milieu de terrain. Il y aura cette concurrence mais qui sera toujours saine pour apporter le meilleur à ceux qui joueront.

Avez-vous déjà la tête au Mondial avant cette dernière journée de Ligue 1?

Ça sera toujours dans un coin de la tête, mais c’est dans ces moments-là, quand tu réfléchis, que t’as le plus de chances de te blesser. Il faut jouer son football, bien se préparer et il n’y pas de raison que ça pète ou qu’il se passe quelque chose. Le mieux est de préparer ce match comme les autres et ne pas jouer avec le frein à main.

Comme appréhendez-vous la rencontre face à Monaco (15e journée de Ligue 1, dimanche à 20h45), un gros rendez-vous avant la trêve?

C’est un match très important. On a le même nombre de points, c’est un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions. Avant Lyon, j’ai dit qu'on avait deux matchs importants. On en a gagné un et il reste un deuxième pour avoir réussi ce début de saison en championnat et pouvoir couper pour revenir fin décembre avec le maximum d’énergie et de confiance.

La victoire contre Lyon vous a reboostés et soulagés?

On était déjà reboostés avant, mais c'est sûr que gagner fait du bien, surtout dans ce moment où on avait enchaîné les mauvais résultats. Cette victoire fait énormément de bien, pour nous, pour la confiance et tout le groupe.