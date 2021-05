Équipe de France: Koundé "surpris" d'être appelé par Deschamps pour l'Euro

Jules Koundé a admis avoir été quelque peu surpris d'être appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro (11 juin-11 juillet) avec les Bleus. Le jeune défenseur de Séville avait néanmoins la sélection dans un coin de sa tête.

Jules Koundé ne s'attendait pas à être dans la liste des 26 de l'Euro. Même s'il avait fait l'objet d'une pré-convoncation, qui ratisse large, le petit nouveau de l'équipe de France a révélé vendredi qu'il ne se trouvait pas chez lui devant un téléviseur lorsque Didier Deschamps a fait son annonce. "J'étais de retour d'une balade avec mon oncle. J'étais en voiture, quand la liste est sortie. J'étais un petit peu surpris, mais très content", a déclaré le défenseur central de 22 ans en conférence de presse à Clairefontaine.

Pour autant, Jules Koundé a "toujours cru" qu'il pourrait un jour intégrer les Bleus: "J'ai toujours travaillé pour. Avoir cet objectif en ligne de mire a fait que j'ai pu réaliser les performances avec le Séville FC".

"Si j'ai été appelé, c'est parce que je le mérite"

"C'est un grand honneur d'être ici et je suis très content d'arriver dans ce groupe. L'intégration se passe plutôt bien. Le groupe est assez ouvert et facile d'accès. J'ai été bien accueilli. Je vais essayer de faire du mieux possible pour me mettre au niveau. (...) Si j'ai été appelé, c'est parce que je le mérite, que le coach me fait assez confiance et qu'il pense que j'ai les capacités pour évoluer dans ce groupe", a aussi déclaré l'ancien arrière central des Girondins de Bordeaux.

"Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, a-t-il repris. C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, mais je vais faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible et montrer que j'ai des qualités".

Auparavant international Espoirs, Jules Koundé évolue à Séville depuis 2019. Il a disputé 89 matchs, marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives depuis son arrivée en Espagne.