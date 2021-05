Mercato: "Je serai peut-être amené à bouger mais rien n'est acté", assure Koundé sur son avenir

Présent en conférence de presse vendredi à Clairefontaine, Jules Koundé a évoqué son avenir alors que son nom est régulièrement évoqué pour un transfert cet été. Le défenseur de Séville a laissé entendre qu'un départ d'Andalousie cet été est envisageable, tout en assurant que "rien n'est encore acté".

Il est le petit nouveau de la liste des 26 Bleus qui disputeront l'Euro le mois prochain, mais déjà Jules Koundé est un défenseur aguerri, connu de tous les recruteurs à travers le continent. Depuis plus d'un an, son nom est régulièrement cité dans les plus grands clubs d'Europe, alors que Koundé a rejoint Séville à l'été 2019 en provenance des Girondins de Bordeaux pour un montant de 25 millions d'euros.

Koundé envoyé au Real Madrid et à Manchester United

Les rumeurs sont tenaces et Koundé n'a pas échappé aux questions sur son avenir, lors de la conférence de presse qui s'est tenue vendredi à Clairefontaine et à laquelle il a participé. Le défenseur, qui devait initialement disputer l'Euro Espoirs avant de rejoindre l'équipe de France A, a d'abord laissé entendre qu'un départ de Séville cet été était plus qu'envisageable.

"Concernant mon avenir, c'est certain que je serai peut-être amené à changer cet été", a affirmé Koundé, avant d'enchaîner: "Mais rien n'est acté encore, je n'ai rien décidé." Régulièrement envoyé à Manchester United par la presse anglaise, Koundé serait également suivi par le Real Madrid, qui pourrait chercher un remplaçant à Sergio Ramos, dont le futur dans la capitale espagnol s'écrit en pointillés avec son contrat qui expire fin juin.

"Mon objectif est d'évoluer un jour dans un grand club"

Vainqueur de la Ligue Europa avec Séville la saison dernière face à l'Inter en finale, Koundé a rappelé l'importance de remporter des compétitions pour le choix de sa future équipe: "Évidemment que mon objectif est d'évoluer un jour dans un grand club, pour essayer de progresser et de gagner des trophées aussi. Je serai peut-être amené à bouger, mais ce n'est pas d'actualité."

L'avenir de Koundé ne devrait pas être scellé avant le début de l'Euro le 11 juin prochain, alors que Didier Deschamps a suggéré mercredi à ses joueurs de régler la question de leur futur avant que la compétition ne démarre. Mike Maignan a écouté le sélectionneur en officialisant son transfert à l'AC Milan jeudi. Koundé, lui, semble avoir fait de son intégration dans le groupe des 26 sa priorité absolue.