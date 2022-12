Équipe de France: "Une humilité extraordinaire", Girard salue la carrière de Giroud

Invité de la radio digitale RMC, l’ancien entraîneur d’Olivier Giroud à Montpellier (2010-2012), René Girard, a évoqué le nouveau meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Il se souvient d’un joueur "pas vif" et qui laissait "une impression de lenteur", avant son éclosion au plus haut niveau.

Dix ans après le titre surprise de champion de France de Montpellier qui a ouvert les portes de la Premier League à Olivier Giroud, son ancien coach dans l’Hérault se remémore la venue de l'attaqant de l'équipe de France. "Il arrivait de Tours, il avait choisi le challenge Montpellier plutôt que de choisir l’Angleterre déjà à l’époque, explique-t-il au micro de la radio digitale RMC. Moi ce qui m’épate chez ce garçon, c’est qu’il a eu la patience d’attendre de construire sa carrière et d’arriver où il en est".

"Quand il est arrivé la première année, la réflexion qui venait c’est que c’était un gabarit d’1m90 et de 90 kg, se souvient-il. On a plus une impression de lenteur, de ne pas avancer. Tout le monde se plaignait en disant ‘il ne va pas assez vite'. Olivier allait très vite sur 70-80 mètres mais n’était pas vif. Il ne faut pas confondre la vivacité et la vitesse. Il a travaillé sur ses points forts. C’est un garçon qui a toujours besoin d’être devant le but, de rester après les entraînements. Un gros bosseur. Après, on lui a mis l’étiquette qu’on a voulu".

"On l'a mis dans un étau qui l'a enfermé un peu"

Deux saisons après son arrivée à Montpellier, l’avant-centre a rejoint Arsenal en 2012 où sa carrière a explosé à l’international, à 26 ans. Pourtant, tout n’était pas joué d’avance. "Il y a des gens qui sont portés aux nues d’entrée, qui sont promis à une grande carrière même si elle ne vient pas derrière, explique-t-il. Et puis il y a des gens (qui doivent) aller la chercher, (où) il faut prouver en permanence. Olivier c’est quand même Grenoble, c’est Istres, c’est Tours, c’est Montpellier et puis après il a attaqué les grands d’Europe, c’est-à-dire Arsenal, Chelsea, l’AC Milan".

René Girard poursuit en continuant de prendre la défense de son poulain. "C’est un garçon qui est humble, on n’en entend pas parler dans tous les coins, ce n’est pas une grande gueule. On l’a mis dans un étau qui l’a enfermé un peu. La meilleure façon d’en sortir, c’est ce qu’il est en train de faire aujourd’hui. Tout le monde est en train de reconnaître qu’il fera partie des grands attaquants français qui ont jalonné notre football".

"Ce qui lui arrive est vraiment mérité"

Désormais meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 52 réalisations, Olivier Giroud peut aborder la fin de sa carrière avec beaucoup plus de sérénité, et peut-être un nouveau titre mondial à aller chercher. "Avant la Coupe du monde, il y avait quelques personnes qui n’étaient pas très gentilles avec lui. Je trouve que la meilleure des façons qu’il a eu de répondre, c’est ce qu’il a fait, conclut Girard. Une Coupe du monde sans marquer, et là il va tout faire exploser. Je crois que c’est un garçon qui a une humilité extraordinaire, ce qui lui arrive est vraiment mérité".

Au moment d’aborder le quart de finale des Bleus contre l’Angleterre, l’avant-centre rossonero pourrait étoffer son nombre de buts en sélections. "Il faudra voir comment il vieillit, pas de pépin surtout, je crois que c’est ça (qu’il faut). Je crois qu’il peut finir la Coupe du monde avec un petit but, deux ou trois même, pour finir ce classement qui intéressait tellement tout le monde".