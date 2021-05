Équipe de France: le Ballon d'or pour Kanté, Deschamps n'y croit pas vraiment

Dans Top of the Foot, ce lundi sur RMC, Didier Deschamps a été invité à évoquer toute l'actualité de l'équipe de France et notamment les récentes performances de N'Golo Kanté. Le sélectionneur des Bleus est pessimiste quant à la possibilité que le milieu de terrain de Chelsea remporte le Ballon d'or.

Didier Deschamps le sait mieux que personne: les milieux de terrain défensifs ne sont pas les mieux lotis lorsque le Ballon d'or est décerné. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France n'a jamais été nommé parmi les prétendants à cette récompense individuelle, mais possède assez d'expérience pour savoir que les joueurs offensifs sont généralement plébiscités dans ce domaine.

C'est ce que Didier Deschamps a expliqué au micro de RMC, au cours d'une interview diffusée ce lundi dans Top of the Foot. Deux jours après la victoire de Chelsea contre Manchester City (1-0) dans une finale de Ligue des champions marquée par l'éclatante performance de N'Golo Kanté, le sélectionneur a évoqué la possibilité pour le milieu de remporter le Ballon d'Or.

"En règle générale, ça concerne un joueur créatif et décisif"

"Je ne sais pas si c'est accessible à un joueur qui n'est pas créatif, qui marque peu. Il peut marquer quelques buts et faire quelques passes décisives mais en règle générale... C'est arrivé, il y en a eu comme Fabio Cannavaro (en 2006, ndlr) ou d'autres à mon époque, comme Matthias Sammer (en 1996, ndlr)", explique Didier Deschamps.

Les treize derniers Ballons d'or ont ainsi été décernés à des joueurs à vocation offensive. "En règle générale, dans la majorité des cas, ça concerne un joueur créatif, c'est-à-dire décisif", a indiqué Deschamps au micro de Top of the Foot. Les statistiques prouvent d'ailleurs que Kanté n'est pas le joueur le plus présent dans la surface adverse: 0 but et 3 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea cette saison.

Remporter l'Euro pourrait rebattre les cartes pour Kanté

Mais son activité sur le terrain et sa capacité à récupérer des ballons pour deux ou trois compensent largement et font de lui un joueur indispensable dans chaque équipe. Kanté a ainsi été élu meilleur joueur des deux demi-finales de Chelsea contre le Real Madrid, puis de la finale contre Manchester City, et une vague de soutien s'est manifestée pour le voir remporter le Ballon d'or. Des performances qui font dire à Deschamps que Kanté "reste un très, très grand joueur qui, potentiellement, mériterait" cette récompense individuelle.

En l'état actuel des choses, un Ballon d'or pour Kanté apparaît donc comme une chimère, un attaquant ou un milieu offensif ayant plus de chance de le remporter. Mais une victoire de la France en finale de l'Euro le 11 juillet prochain pourrait rebattre totalement les cartes. Kanté basculerait dans les grands favoris pour cette récompense, aux côtés de certains de ses coéquipiers en équipe de France.