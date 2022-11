Equipe de France: les messages de soutien des Bleus pour Benzema après son forfait

De Kylian Mbappé à Marcus Thuram en passant par Ousmane Dembélé, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont tenu à apporter leur soutien à Karim Benzema après l'annonce de son forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il a sans doute dit adieu à son dernier rêve : remporter la Coupe du monde. Touché au quadriceps de la cuisse gauche samedi à l’entraînement et victime d’une lésion du droit fémoral qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines selon le verdict de la FFF, Karim Benzema ne disputera pas le Mondial au Qatar.

Mbappé envoie sa "force" à Benzema

Un énorme coup dur pour les Bleus de Didier Deschamps dans la défense de leur titre mondial et un déchirement pour le Ballon d’or, qui abordait cette compétition à 34 ans rempli d’espoir, avec l’objectif d’écrire un peu plus l’histoire de son sport douze ans après son unique Coupe du monde disputée, en 2014.

Dans la foulée de l’annonce de son forfait, Benzema a posté un message tourné vers le collectif : "De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien."

Le message Instagram de Benzema © Instagram

Marcus Thuram © Instagram

En réponse à son message, plusieurs de ses coéquipiers en sélection ont tenu à lui apporter leur soutien, comme Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Kylian Mbappé, qui lui a envoyé sa "force". Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, qui ont également dû renoncer au Mondial pour cause de blessure, ont eux aussi adressé un petit mot au buteur du Real Madrid.