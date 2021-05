Equipe de France: les tendances pour la liste à un mois de l’Euro

A un mois de l’ouverture de l’Euro et à une semaine de l’annonce de la liste des 26 joueurs de l’équipe de France, Didier Deschamps semble avoir déjà une bonne partie des noms en tête mais conserve quelques incertitudes.

Didier Deschamps a prévenu: il ne jouera pas les "père Noël" pour composer sa liste de 26 joueurs. Pas de novice à attendre (Vererout, Koundé?), ni de Karim Benzema a priori. Dans tout juste un mois (le 11 juin), l’Euro débutera et l’équipe de France devrait l’aborder sans grande surprise au sein de son effectif. Le sélectionneur a une idée précise du squelette de son équipe mais reconnaît des incertitudes sur les joueurs convalescents comme Corentin Tolisso ou Anthony Martial, de retour à l’entraînement plus tôt que prévu après des blessures assez lourdes.

Le doute est aussi de mise sur Ferland Mendy, absent trois semaines et indisponible pour les derniers matchs du Real Madrid. Thomas Lemar manquera, lui, les deux prochains matchs de l’Atlético. Deschamps lèvera le doute le 18 mai prochain lors de l’annonce de sa liste sur TF1 et M6. Tout en sachant que les choses pourront encore évoluer jusqu’au 1er juin, date-limite de la remise des listes à l’UEFA.

Le sélectionneur suivra avec un peu d’appréhension les derniers matchs de compétitions nationales mais aussi la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City, le 29 mai (21h, sur RMC Sport 1) qui concernera N’Golo Kanté, Olivier Giroud, Kurt Zouma, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy. Paul Pogba et Anthony Martial seront, eux concernés par la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Villarreal, le 26 mai.

DD pourra toujours remplacer un joueur blessé après le 1er juin jusqu’au premier match des Bleus, le 15 face à l’Allemagne, comme l’autorise la confédération européenne en cas de blessure grave ou de Covid-19. L’élargissement des listes de 23 à 26 joueurs lui offre un peu de marge en imaginant (sans qu’il l’ait confirmé) qu’il répartira ses trois renforts dans chacune des lignes hormis celle des gardiens (à ce poste, un joueur pourra être appelé tout au long de la compétition en cas de blessure ou de cas positif au coronavirus). Dans l’idée, un peu plus de quinzaine de joueurs semblent quasiment assurés de disputer la compétition, sauf blessure.

Encore des doutes au milieu

Les choses semblent déjà jouées chez les gardiens et les défenseurs, voire pour les attaquants. Appelé en début de saison, Marcus Thuram a baissé dans la hiérarchie, derrière Wissam Ben Yedder et sa grosse saison avec Monaco. Nabil Fekir semble aussi distancé. Il reste des doutes au milieu de terrain.

Revenu lors du dernier rassemblement, Tanguy Ndombélé est plutôt discret en club depuis. De quoi permettre d'espérer chez les absents du mois de mars, Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga ou Houssem Aouar, dont le temps de jeu augmente après sa blessure musculaire. S’ils ne sont pas retenus, tous ces joueurs pourraient être invités à suivre une préparation individuelle et se tenir prêts en cas de forfait avant le 15 juin.

La liste possible des Bleus à l’Euro:

Gardiens (3): Lloris, Mandanda, Maignan



Défenseurs (9 joueurs?):

Certains: Varane, Pavard, Hernandez, Kimpembe

Probables: Dubois, Lenglet, Digne, Zouma

Possibles: F.Mendy, Laporte, B.Mendy, Aguilar

Milieux (7 ou 8 joueurs?):

Certains: Pogba, Kanté, Rabiot

Probables: Ndombélé, Sissoko, Lemar

Possibles: Aouar, Camavinga, Tolisso, Nzonzi

Attaquants (6 ou 7 joueurs?)

Certains: Giroud, Griezmann, Mbappé, Coman, Dembélé

Probables : Ben Yedder

Possibles : Thuram, Fekir