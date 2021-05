Equipe de France: Deschamps a encore des doutes sur les joueurs convalescents

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, confie avoir encore quelques incertitudes pour composer sa liste de 26 joueurs qu’il annoncera le 18 mai prochain. Il suit de près les convalescents.

A un peu plus d’un mois du début de l’Euro 2020 (11 juin-11 juillet) et à huit jours de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps a encore quelques incertitudes. Dans une interview au média allemand Kicker, le sélectionneur de l’équipe de France a tout de même prévenu qu’il n’envisageait pas de surprise de dernière minute. Un doute réside en fonction des derniers matchs de la saison et de l’état de forme de certains joueurs.

"Je ne suis pas le Père Noël, je ne suis pas là pour vous annoncer des surprises, a-t-il déclaré. J’avance petit à petit. J'ai des joueurs, comme Corentin Tolisso, qui sont toujours en convalescence, et je n'ai pas encore toutes les informations sur leur état."

Absent des terrains depuis février après son opération d’une rupture d'un tendon du quadriceps gauche, le milieu de terrain a repris l’entraînement mais n’a pas joué le week-end dernier lors de la large victoire bavaroise face au Borussia Mönchengladbach (6-0). Il est engagé dans une course contre-la-montre pour prendre le train avant l’annonce de Didier Deschamps, le 18 mai prochain sur TF1 et M6.

Il redoute les finales de Coupes d'Europe

"J'annoncerai ma liste de joueurs le 18 mai, mais il y aura aussi des matches après ça, rappelle-t-il. J'aurai des joueurs qui participeront aux deux finales de Coupes d'Europe. Il faut espérer que tout se passera bien, car nous ne pouvons malheureusement pas éviter l’inattendu. La seule liste qui compte est celle que nous envoyons à l'UEFA le 1er juin à minuit."





Les Français N’Golo Kanté, Olivier Giroud, Kurt Zouma, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy seront concernés par la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester United, le 29 mai prochain. Paul Pogba et Anthony Martial (lui aussi de retour à l’entraînement après une blessure au genou) seront, eux concernés par la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et Villarreal (où jouent Etienne Capoue et Francis Coquelin non concernés par les Bleus, sauf grosse surprise), le 26 mai.

Les sélectionneurs doivent transmettre leur liste à l’UEFA avant le 1er juin. Mais ils pourront appeler des renforts en cas de joueurs blessés gravement ou atteints par le Covid jusqu’à leur premier match dans la compétition. Pour les Bleus, ce sera contre l’Allemagne le 15 juin.