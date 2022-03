Équipe de France: Pavard positif au Covid-19 et incertain pour les Bleus

Le Bayern Munich a révélé ce jeudi que Benjamin Pavard a été positif au Covid-19. Le défenseur français est incertain pour le prochain rassemblement des Bleus, qui affrontent la Côte d’Ivoire (vendredi 25 mars) et l’Afrique du Sud (mardi 29 mars).

Première tuile pour Didier Deschamps, quelques heures seulement après l’annonce de sa première liste de 2022. Ce jeudi, le Bayern Munich a révélé que Benjamin Pavard avait été testé positif au Covid-19. Si le club bavarois précise que le défenseur français "va bien", ce dernier est actuellement isolé à son domicile et est incertain pour le prochain rassemblement.

Les Bleus n'ont pas encore communiqué

Les Bleus ont rendez-vous lundi à Clairefontaine afin de préparer leurs deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (vendredi 25 mars à Marseille) et l’Afrique du Sud (mardi 29 mars à Lille). Pavard devrait vraisemblablement manquer le match du Bayern en Bundesliga contre l’Union Berlin samedi, et sa présence lundi au centre d’entraînement des Bleus est fortement remise en cause. Pour l’heure, l’équipe de France n’a fait aucune communication officielle à ce sujet.

Ce jeudi, Deschamps a annoncé sa liste de 23 joueurs retenus pour cette première fenêtre internationale de l’année. Le sélectionneur des Bleus a notamment choisi de faire appel à deux petits nouveaux: Johnatan Clauss (Lens) et Christopher Nkunku (Leipzig).