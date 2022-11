Équipe de France: un groupe plus serein sans Benzema? "Totalement faux!", selon Tchouaméni

Milieu des Bleus, Aurelien Tchouaméni s'est étonné de certaines informations parues dans la presse concernant la vie du groupe en équipe de France, avant et après le forfait de Karim Benzema.

Passés la joie et le soulagement dus à la qualification de l’équipe de France pour les huitièmes de la Coupe du monde (2-1 face au Danemark), l’heure était à la clarification en zone mixte. Le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni tenait à apporter un démenti concernant des informations parues dans la presse selon lesquelles il y aurait eu un avant et un après dans la vie de groupe, avec la blessure et le forfait de Karim Benzema. L’atmosphère serait soudainement devenue plus légère sur le camp de base des Bleus.

"Objectif atteint!"

"Le groupe se sent bien, on vit bien tous ensemble, d’ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose qu’on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu’on se sentait mieux depuis qu’il était plus là, a déclaré Tchouaméni. C’est totalement faux parce que même quand il était là ça se passait déjà très bien. On a tous été peinés par ces différents forfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire c’est que depuis qu’on est arrivé, ça se passe super bien entre nous." Vainqueurs du Danemark (2-1), les Bleus sont les premiers à se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial 2022.

"Objectif atteint!, a savouré Raphaël Varane, de retour dans le onze à l'occasion de ce match. On avait à cœur de gagner le match après avoir perdu deux fois contre cette équipe sur les derniers mois, c'est une très bonne équipe mais on a réussi à avoir cette rage de vaincre, cet état d'esprit de groupe, être solides ensemble. Et on sait qu'ensuite on a des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence, qui ont cette capacité à être décisifs et à faire mal à l'adversaire.”

Ousmane Dembélé en première période, et Kylian Mbappé, auteur d’un doublé dans la dernière demi-heure, ont dynamité le Danemark.

“Avoir Mbappé dans son équipe, ça aide, s’est réjoui Varane. C'est un joueur de grand talent, qui marque des différences. Il fallait être solide collectivement et mettre dans les meilleures dispositions les joueurs de devant pour qu'ils fassent la différence. C'est un travail collectif, mais c'est toujours le talent qui fait la différence."