FFF: démission de Le Graët, avenir de Diacre… Les enjeux du brûlant Comex de ce mardi

Ce mardi, à 10h, se déroulera peut-être le comité exécutif le plus électrique depuis bien longtemps boulevard de Grenelle, au siège de la Fédération française de football (FFF). Les dirigeants du football français vont, comme prévu, trancher le cas Noël Le Graët. Ils vont également évoquer l’avenir de Corinne Diacre à la tête des Bleues à la suite des annonces de la mise en retrait de la sélection de la capitaine Wendie Renard ainsi que des attaquantes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto,

Vers la fin pour Noël Le Graët

Ce mardi, la réunion de ce Comex s’annonce intense et longue. Le dossier Noël Le Graët sera le premier sujet étudié. La démission du président de la Fédération française de football était toujours la tendance lundi soir, à la veille de la réunion. Si cette configuration est retenue, le patron du football français, qui a été le grand défenseur de Corinne Diacre depuis sa nomination en août 2017, devra quitter la salle et ne pourra pas participer au débat sur l’équipe de France féminine.

Le débat Diacre

Le Comex abordera ensuite le dossier des Bleues. Et donc l’avenir à la tête de la sélection de Corinne Diacre (sous contrat jusqu’en août 2024). Deux solutions se présentent: soit la fédération française, dans la lignée de son communiqué de vendredi soir, décide de maintenir l’ancienne joueuse de Soyaux et sanctionner Renard, Diani et Katoto, ce qui signifierait que l’équipe de France irait au Mondial sans deux voire trois de ses stars (en fonction du retour à la compétition de Katoto). Soit le Comex décide de se séparer de Diacre. Certains dirigeants, à l’instar de Jean-Michel Aulas, y sont favorables. La mise en retrait de Wendie Renard, suivie par Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, a eu l’effet d’une prise de conscience de point de non-retour depuis vendredi.

Quatre profils retenus pour l'éventuelle succession de Diacre

Vu l’urgence de la situation de l’équipe de France féminine et le manque de temps avant la Coupe du monde cet été (20 juillet-20 août) avec un seul rassemblement avant la préparation, le comité exécutif pourrait également aborder la succession de Diacre. D’après nos informations, quatre profils font partie de la short-list, dont l'entraîneure de l’OL, Sonia Bompastor, nommée pour le titre de meilleure coach féminine 2022. Deuxième profil féminin retenu: celui de Sandrine Soubeyrand. Mais la technicienne du Paris FC, recordwoman de sélections (198), est en train de construire un projet fort avec le club francilien qui pourrait être bloquant pour tenter un nouveau challenge dans l’immédiat.

Le nom de Patrice Lair revient également. L'entraîneur bordelais est très motivé par le défi tricolore mais son passif d'entraîneur sanguin pourrait ne pas plaider en sa faveur. Enfin, et ce profil tiendrait une longueur d’avance: Gérard Prêcheur. L’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain aux deux Ligues des champions avec l’OL a l’avantage de connaître de nombreuses joueuses internationales. Il est habitué au système fédéral (ancien responsable de la formation de l’Institut national du football de Clairefontaine et membre de la Direction technique nationale). Quel que soit le profil retenu, il faudra faire vite car ils sont tous les quatre en poste au sein de la Division 1 féminine.