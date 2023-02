FFF: l’heure de la fin de règne pour Noël Le Graet

Après un mois de tempête et de bataille médiatique, le président de la FFF Noël Le Graët - en retrait depuis quelques semaines - devrait quitter ce mardi matin le football français par la petite porte.

L'indéboulonnable stratège et politique vers la sortie. Le 11 janvier dernier, il est un peu plus de 14h quand le communiqué de la FFF tombe. Noël Le Graët est mis en retrait de la présidence de la FFF, un premier coup dur. Sa sortie sur RMC au sujet de Zinedine Zidane et de la gouvernance de la Fédération n’aura pas résisté à la superpuissance du Breton. "Noël Le Graët (...) a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération française de football jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports", annonce alors la FFF. Pendant plusieurs heures, le dirigeant a été sommé de s’expliquer devant les membres du Comité exécutif de la FFF.

Une démission rapide ? Un avenir tracé pour la FFF ? Aucune complication ? Rien de tout ça ne s’est déroulé. Il avait promis, selon des dirigeants présents lors de cette réunion, que si le rapport d’audit commandé par le ministère des Sports était "accablant" pour sa personne, il démissionnerait. Selon les inspecteurs, Le Graët "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français". Assez accablant ? Pas vraiment pour le président de la FFF en poste depuis 2011. Ses avocats attaquent depuis plusieurs jours l’attitude de la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, dans ce dossier. Une possible situation d’ingérence scrutée de près par les services de la FIFA.

Son entourage demande le retrait

Comme annoncé depuis la fin de semaine dernière par RMC Sport, Noël Le Graët se rapproche donc de la sortie avec une démission qui devrait tomber ce mardi matin. Ses avocats pousseraient aussi en ce sens pour qu'il ait le temps de laver son honneur et de pouvoir se défendre devant la justice dans les prochains mois.

Une demande aussi formulée depuis plusieurs jours par son entourage. Noël Le Graët a donc changé d’avis sur son avenir, lui qui ne voulait pas entendre cette possibilité de démission il y a plusieurs semaines. Au sein du Comex, très peu de membres ont souhaité prendre la parole dans les médias pour demander explicitement le départ du dirigeant. Un homme a pris les devants, le président de la Ligue de Paris-Île-de-France, Jamel Sandjak, constatant "l'impuissance" du Comex. En coulisses, les manœuvres ont débuté concernant l’avenir de la "3F".

Quel avenir pour la FFF ?

Si Noël Le Graët décide de démissionner, Philippe Diallo, actuel président par intérim de la FFF, prendra la présidence de l’instance jusqu’à l’Assemblée fédérale, programmée le 10 juin. Le dirigeant pourrait même poursuivre l’aventure jusqu’à 2024, date de fin du mandat de "NLG", si (et seulement si) le Comex en place lui accorde sa confiance en juin. Le Comex peut aussi proposer un autre nom issu de ses rangs.

Une situation assez simple qui pourrait se compliquer si le "Menhir" s’accroche à son poste ou décide de lier sa démission aux départs de plusieurs membres du Comex, ce qui n’est pas la tendance actuelle. La réunion de ce mardi matin sera longue. Le premier dossier étudié sera celui de Noël Le Graët, avant de passer à un point complet sur la situation de l’équipe de France féminine.

La Haute Autorité a demandé les services d’un avocat spécialisé

Dans le PV de réunion de la Haute autorité du Football de la FFF en date du 16 février, on peut apprendre que cet organe a décidé de demander conseils à un avocat spécialisé. "La Haute autorité décide de s’adjoindre les services d’un avocat spécialisé pour préparer l’éventualité d’une convocation d’une Assemblée fédérale (selon les statuts) et donc clarifier la mise en route d’un tel procédé, qui n’est plus à exclure aujourd’hui", explique le PV.

Cette sortie montre bien que Noël Le Graët n’a plus les cartes en main contrairement à ce qu’il a laissé penser avec son entourage lors des derniers jours. S’il s’accroche ce mardi, Le Graët serait sous la menace de la commission de discipline, via le Conseil national de l’éthique. Ou de la convocation d'une assemblée de révocation, via la Haute autorité du football. L'heure de la fin du règne a sonné.