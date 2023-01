FFF: Diallo et Aulas veulent convoquer un Comex extraordinaire pour inciter Le Graët à démissionner

Selon une information de FranceInfo, confirmée par RMC Sport, plusieurs membres du comité exécutif de la FFF, parmi lesquels le vice-président Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, veulent convoquer un Comex extraordinaire pour convaincre Noël Le Graët de démissionner.

Les échanges par téléphone ont commencé dès lundi au sein des 14 membres du comité exécutif de la FFF. Comme annoncé par FranceInfo et confirmé par RMC Sport, certains d’entre eux comme Philippe Diallo, vice-président, et Jean-Michel Aulas souhaitent convoquer un Comex extraordinaire pour convaincre Noël Le Graët à renoncer et l’inciter à démissionner.

Eric Borghini, autre membre du Comex, qui avait exprimé "son incompréhension totale" après les propos de Noël Le Graët pourrait aussi être convaincu. Si quatre membres (minimum) élus le décident, le comité exécutif extraordinaire pourrait se tenir. Un vote se tiendrait alors et pourrait mettre Le Graët en minorité, le forçant à se présenter devant une AG extraordinaire qui pourrait remettre en cause son mandant de président.

Il "faut tourner la page"

Mis sous pression après la sortie de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui estime que les joueurs "méritent mieux à la tête de la Fédération", les membres du Comex commencent à prendre conscience de la gravité de la situation. Comme annoncé par RMC Sport lundi soir, certains membres du comité exécutif disent qu'il "faut tourner la page" au sujet de Noël Le Graët.

Dans les prochains jours, une réunion des présidents de ligues et de districts devrait aussi se tenir afin de se positionner sur l'avenir du président de la FFF. Pour rappel, en cas de démission de Noël Le Graët, c'est le vice-président Philippe Diallo qui deviendrait président de la fédération de manière intérimaire, avant de désigner un candidat au sein du Comex.