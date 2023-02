FFF: Le Graët va porter plainte contre Oudéa-Castéra pour diffamation, et demander "l'annulation" du rapport d'audit

L’un des avocats de Noël Le Graët, Me Thierry Marembert, a confirmé ce mardi l’intention de demander l’annulation du rapport d’audit concernant la gestion de la Fédération française de football. Le représentant de l'ex-président de la FFF a également annoncé le futur dépôt de plainte contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Noël Le Graët a démissionné ce mardi de son poste de président de l'instance lors d'une réunion du Comex à Paris. Arrivé en 2011 à la tête de la FFF, le dirigeant breton a dit stop après plusieurs mois de polémique et les conclusions d'un audit ministériel. Invité de l'émission "C à vous" quelque heures après l'annonce du départ de Noël Le Graët l'un de ses avocats à contre-attaquer. Maître Thierry Marembert a défendu la position de son client et a confirmé deux actions en justice. L'une pour faire annuler le rapport d'audit et l'autre en diffamation contre Amélie Oudéa-Castéra.



"Il est nécessairement ému, il a beaucoup travaillé pour la Fédération française de football et en même temps il est frappé du sens des responsabilités. C’est pour cela qu’il a pris cette décision alors que rien ne l’y obligeait, a estimé le conseil du désormais ex-patron du football tricolore. [...] Sa démission était une nécessité compte-tenu des turbulences que cette atmosphère médiatique provoquait au sein de la Fédération française de football. Et pourtant il n’a rien à se reprocher. Et le rapport dont tout le monde parle mais que personne n’a vu, il est vide et ne contient rien contre lui. On en justifiera le jour venu."

"Le rapport est vide"

L'avocat de Noël Le Graët a ensuite décrit les conditions dans lesquelles les auditeurs ont enquêté sur sa gestion de la FFF et sur d'eventuels actes de harcèlement moral et sexuel. Un audit qui, selon Maître Thierry Marembert, n'aurait rien reproché aux dirigeant breton jusqu'aux révélations de Sonia Souid contre lui. Des accusations de l'agente qui auraient permis à Amélie Oudéa-Castéra de "manipuler" les conclusions de l'audit grâce à des punchlines.

"Le rapport est vide. La ministre des Sports s’était engagée à le rendre public. Elle ne l’a pas fait. Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait? La séquence est la suivante. A la fin de leur enquête, les inspecteurs ont convoqué Monsieur Le Graët début février pour lui dire qu’ils n’avaient rien trouvé contre lui. Le jour même, un témoin sort du bois dans le cadre d’un plan médiatique annoncé par la communiquante de madame Hardouin. Et la ministre embraye en disant 'notre audit sera digne de vous'. Face à ce genre de pression, les auditeurs ont rajouté des sortes de punchlines sur un rapport qui est vide, qui est vide."

"Le rapport fait quarante pages environ, il y a sept ou huit lignes sur les relations de Noël Le Graët avec les femmes. Huit lignes sur quarante pages. Dans ces huit lignes il n’y a rien, il n’y a pas de faits précis. Quasiment rien à part un 'bonne soirée sans moi'. Mais les inspecteurs ont rajouté un titre et le titre a été 'Indigne de ses fonctions'. C’est ça les punchlines. Ils ont été manipulés par la ministre, ils ont été forcés par leur ministre, a encore enchaîné avec conviction Maître Thierry Marembert. […] Ce sont des fonctionnaires. Comment est-ce que vous voulez qu’un fonctionnaire…l’enquête devrait être indépendante mais ce sont quand même des salariés du ministère. Leur carrière dépend de la ministre."

Une plainte pour diffamation contre Oudéa-Castéra

Au-delà des éventuelles pressions subies par les auditeurs de la part de la ministre des Sports, selon la version de Maître Thierry Marembert, le clan Le Graët va se défendre devant la justice en assurant que les propos tenus par Amélie Oudéa-Castéra face à la presse sont contraires aux conclusions de l'audit mené à la FFF.

"Dans sa conférence de presse et dans le rapport de synthèse qui a été remis à la presse, la ministre a menti sur le contenu même du rapport. Qui avait pourtant fait l’objet de pressions. Je vous cite ce qu’il y a dans le rapport: 'Nous n’avons trouvé aucun message et aucun terme à caractère sexuel'. C’est ce que dit le rapport que la ministre n’a pas voulu dévoiler, a encore estimé le représentant de Noël Le Graët. Et voilà ce qu’a dit la ministre dans sa conférence de presse: 'Il y a des messages à caractère clairement sexuel.' C’est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la cour de justice de la République." Avant de préciser plus tard sur la ministre des Sports: "Elle est très forte pour la démolition, elle est très forte pour faire partir les gens."

Le clan Le Graët va attaquer un rapport qu'il juge biaisé

Concernant la contestation du rapport d'audit lui-même, Maître Thierry Marembert a confirmé une future action en justice, très rapidement. "Bien sûr (que l’on va porter cela devant la justice). Et nous allons également demander l’annulation de ce rapport d’audit qui a violé tous les principes d’indépendance, d’impartialité et du contradictoire, devant les juges administratifs."

Et de conclure sur les futures procédures en indiquant qu'il s'en occuperait "le temps de rédiger" la plainte contre la ministre des Sports et de demander l'annulation du rapport d'audit: "Très prochainement mais les décisions sont prises."