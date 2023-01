FFF: "Pas de statu quo", les mots de forts de Labrune avant le Comex

Vincent Labrune a réagi à la crise traversée par la FFF et le président Noël Le Graët lors de son arrivée au siège de l’instance ce mercredi. Le patron de la LFP, membre non-votant du Comex, a fait preuve de fermeté.

Il aura fallu une sortie maladroite sur Zinedine Zidane pour enflammer la France du foot. En répondant avec une certaine maladroite aux questions de RMC sur le champion du monde 1998, Noël Le Graët a déchainé les passions. Dans la foulée, le président de la Fédération française de football a été accusé par l’agent Sonia Souid de harcèlement sexuel puis entendu dans le cadre d’un audit sur sa gestion de l’instance. Dans la tourmente, le patron de la FFF a convoqué le Comex ce mercredi à Paris. Arrivé pour la réunion, Vincent Labrune s’est montré clair sur ses intentions.

"Je sais que, en ce qui me concerne, le statu quo n’est pas une option, a lancé face à la presse le président de la LFP et membre non-votant du Comex. J'espère que mes camarades ont conscience de l'environnement et des enjeux qui sont ceux du football français."

Invité à démissionner par de nombreux acteurs du football français, y compris la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, Noël Le Graët n’est pas obligé de le faire. Personne, ou presque, ne peut l’obliger à quitter ses fonctions de président de la FFF. Les seules personnes à même de voter la défiance contre le dirigeant breton sont, justement, les 11 autres membres votants du Comex de l’institution.

Enfin si le Comex ne pousse pas Noël Le Graët à se retirer, la Haute autorité de football pourra intervenir. En fonction des conclusions de l’audit lancé à la FFF, la HAF pourrait demander sa révocation et a le pouvoir de demander la convocation d’une assemblée fédérale extraordinaire de la fédération, un préambule indispensable à une potentielle révocation votée à la majorité absolue des suffrages par les représentants des clubs non professionnels et professionnels de football.

Les 14 membres du Comex de la FFF

Noël Le Graët, le président de la FFF

Vincent Nolorgues, président de la Ligue du football amateur (non-votant)

Vincent Labrune, président de la LFP (non-votant)

Philippe Diallo, vice-président de la FFF

Laura Georges, la secrétaire générale

Aline Riera, trésorière générale

Marc Keller, président du RC Strasbourg

Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais

Eric Borghini, président de la Ligue de la Méditerranée

Pascal Parent, président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes

Jamel Sandjak, président de la Ligue de Paris – Île-de-France

Hélène Schrub, directrice générale du FC Metz

Philippe Lafrique, en charge des relations avec les districts et le développement du futsal

Albert Gemmrich, président de la Ligue Grand Est