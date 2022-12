France-Argentine: discours fracassant de Deschamps, colère des tauliers... les murs ont tremblé à la pause

Ce mardi, l'Equipe revient sur les coulisses de la finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus face à l'Argentine. Le quotidien évoque notamment la grosse colère de Didier Deschamps dans les vestiaires à la pause, très remonté contre la prestation de ses joueurs dans le premier acte.

Le retour triomphal des Bleus lundi soir, célébrés par plus de 50.000 personnes sur la place de la Concorde à Paris, était attendu. Il est la preuve du soutien sans faille apporté à l'équipe de France par des millions de supporters durant la compétition et pendant la finale perdue face à l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2).

Pourtant, nul ne peut imaginer si Kylian Mbappé et ses partenaires auraient eu droit au même accueil si le dernier quart d'heure du temps réglementaire - emmenant avec lui son vent de folie et faisant entrer ce match tout droit dans la légende de la Coupe du monde - n'avait jamais existé. Ce mardi, l'Equipe révèle les coulisses de la rencontre et notamment le gros coup de gueule de Didier Deschamps à la mi-temps.

"Vous n'y êtes pas les gars ! Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde !"

Quelques minutes plus tôt, le sélectionneur tricolore avait entrepris le début des grandes manoeuvres, en faisant sortir Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Un premier signal fort, avant un deuxième nettement plus vocal. Le quotidien explique qu'après les avoir laissés souffler quelques minutes, "DD" commence son discours en criant. "Il faut plus de justesse dans les passes, plus de justesse dans les choix. Vous n'êtes pas compact. Soyez plus proches les uns des autres. Vous n'y êtes pas les gars ! Vous n'êtes sur aucun second ballon. Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde !"

Sa prise de parole est suivi de grands gestes de la main et des poings. Il sacrifiera même son pouce droit dans la manoeuvre en tapant sur la table, comme le montre le bandage arboré par Deschamps durant le deuxième acte, puis pour la suite et fin de la finale.

Didier Deschamps avec un bandage au pouce droit lors de la finale entre la France et l'Argentine, le 18 décembre 2022. © FRANCK FIFE / AFP

Appuyé par ses cadres que sont Hugo Lloris, Steve Mandanda ou Raphaël Varane, le discours du sélectionneur des Bleus va imprimer les esprits. Sa grosse soufflante contre Marcus Thuram, juste avant de pénétrer sur la pelouse, aura le même effet. Il faudra tout de même patienter encore quelques minutes après le retour des vestiaires pour voir une équipe de France transfigurée, avant la suite que l'on connaît.