France-Australie: Giroud devient le plus vieux buteur des Bleus au Mondial... et se rapproche d'Henry

Olivier Giroud a marqué ce mardi le deuxième but de l'équipe de France contre l'Australie au Mondial 2022. L'attaquant de 36 ans est devenu le plus vieux joueur des Bleus à marquer dans une grande compétition (Coupe du monde ou Euro) et ne se trouve plus qu'à un seul but du record détenu par Thierry Henry.

Pointé du doigt par certains pour son innefficacité en 2018, Olivier Giroud n'a pas traîné pour faire taire les critiques en 2022. Après l'égalisation d'Adrien Rabiot, l'attaquant de l'équipe de France a marqué ce mardi soir le deuxième but des Bleus contre l'Australie lors du Mondial disputé au Qatar. Dès le premier match du groupe tricolore dans la compétition, le numéro 9 a fait preuve d'une belle efficacité.

Après une première tête passée au-dessus, le buteur s'est retrouvé à la conclusion d'un joli mouvement sur une passe décisive du même Rabiot. Sans être le plus diffiicle à mettre, Mathew Ryan ne se trouvant pas au milieu de ses cages, Olivier Giroud a inscrit un but capital (2-1, 32e). Avec ce pion, l'attaquant de l'AC Milan est devenu le plus vieux joueur de l'équipe de France à marquer dans une grande compétition (Euro et Coupe du monde) à 36 ans et 53 jours devant Zinédine Zidane, auteur à 34 ans d'une panenka en finale de l'édition 2006 contre l'Italie.

>> France-Australie en direct

A un but du record aboslu de Thierry Henry

Surtout, en marquant le 50e but de sa carrière internationale face aux Socceroos, Olivier Giroud s'est encore un peu plus rapproché du record de Thierry Henry. Le champion du monde 1998 et son total de 51 buts pourrait même être égalé lors de ce Mondial disputé au Qatar.

Le soir de sa 115e cape avec le maillot de la France, Olivier Giroud a seulement inscrit son deuxième but en phase finale de Coupe du monde, la fin d'une disette de huit ans pour celui qui avait avait marqué lors d'un succès contre la Suisse (5-2) en 2014 lors du Mondial au Brésil. Malgré ses sept matchs joués en 2018 pendant l'épopée tricolore en Russie, Olivier Giroud n'avait pas cadré le moindre tir.

Top 10 des meilleurs buteurs de l'équipe de France:

1. Thierry Henry: 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010).

2. Olivier Giroud: 50 buts (115 sélections, depuis 2011).

3. Antoine Griezmann: 42 buts (111 sélections, depuis 2014).

4. Michel Platini: 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986).

5. Karim Benzema: 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007).

6. David Trezeguet: 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008).

7. Zinédine Zidane: 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006).

8. Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960)

et Jean-Pierre Papin: 30 buts (en 54 sélections, de 1986 à 1994).

10. Youri Djorkaeff: 28 buts (en 82 sélections, de 1994 à 2002)

et Kylian Mbappé: 28 buts (60 sélections, depuis 2017).