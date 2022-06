France-Croatie: les scénarios qui élimineraient déjà les Bleus de la course au Final Four de la Ligue des nations

L’équipe de France affronte ce lundi la Croatie au Stade de France (20h45) lors de la quatrième journée de la Ligue des nations. Les Bleus n’ont toujours pas gagné le moindre match et pourraient déjà ne plus avoir aucune chance de se qualifier pour la phase finale de la compétition en fonction des résultats de la soirée.

L’essentiel, c’est les trois points. Jamais le traditionnel adage des footballeurs n’aura semblé aussi vrai pour l’équipe de France. Ce lundi, les Bleus de Didier Deschamps jouent gros lors de la quatrième journée de la Ligue des nations - du moins pour ceux qui font de la compétition un objectif en soi. Tenant du titre, le groupe tricolore pourrait en effet être éliminé de la course au Final Four à l’issue de cette rencontre.

La donne est simple pour les partenaires de Kylian Mbappé. Une défaite de la France conjuguée à un tout autre résultat qu’un match nul lors de Danemark-Autriche éliminerait les Bleus de la course à la première place du groupe 1. La France ne serait néanmoins pas encore releguée à l'échelon inférieur de la Ligue des nations.

Pourquoi un nul entre l’Autriche et le Danemark arrangerait les Bleus

En cas de revers face aux Vatrenis, la France ne pourrait plus obtenir qu’un maximum de huit points si elle remporte ses deux derniers matchs en septembre. En cas de victoire du Danemark contre l’Autriche ce lundi, les coéquipiers de Christian Eriksen pointeraient déjà à neuf points (soit sept de plus que la France) et seraient irrattrapables.

Une victoire de l’Autriche face à la Danish Dynamite mettrait aussi fin aux rêves des Bleus s’ils perdent contre la Croatie ce lundi. Avec sept points pour les Croates et les Autrichiens, et un match à jouer entre ces deux nations, la France ne pourrait plus quoiqu’il arrive viser la première place du groupe en raison des matchs à jouer lors des deux dernières journées de la Ligue des nations (Croatie-Danemark, France-Autriche, Danemark-France et Autriche-Croatie).

Les scenarios qui élimineraient les Bleus de la course au Final Four dès ce lundi

- Les Bleus éliminés si défaite contre la Croatie et victoire du Danemark contre l’Autriche

- Les Bleus éliminés si défaite contre la Croatie et victoire de l’Autriche contre le Danemark

Si défaite des Bleus et match nul entre le Danemark et l’Autriche

Une défaite des Bleus cumulée à un nul lors du match Danemark-Autriche n’éliminerait pas mathématiquement les tricolores. Toutefois, la France se retrouverait dépendante des autres résultats de ce groupe 1 de la Ligue des nations même en gagnant ses deux derniers duels contre l’Autriche et le Danemark.

Pour croire à une qualification tricolore, il faudrait que la France batte l’Autriche à domicile, le 22 septembre prochain, et que le Danemark fasse nul contre la Croatie dans le même temps. Ensuite, il faudrait une victoire des Bleus contre les Danois et au même moment un succès autrichien face à la Croatie lors de la dernière journée de la Ligue des nations le 25 septembre. Dans ce cas, les quatre équipes disposeraient chacune de huit points et la différence de but générale déciderait du classement de la poule.

Le classement de la France après trois journées

1. Danemark, 6 pts (+1)

2. Autriche, 4 pts (+2)

3. Croatie, 4 pts (-2)

4. France, 2 pts (-1)