Ligue des nations: des tags anti-Qatar au Stade de France avant France-Croatie

À quelques heures du match France-Croatie en Ligue des nations, le Stade de France a été tagué par les militants du collectif "Carton rouge pour le Qatar", qui dénoncent les "conditions ignobles" des ouvriers mobilisés sur les chantiers des stades du Mondial.

Les militants du collectif "Carton rouge pour le Qatar" ont revendiqué ce lundi plusieurs tags inscrits aux abords du Stade de France. Dans la nuit de dimanche à lundi, "des activistes du maquis Alsace-Lorraine et d'Extinction Rebellion Paris ont taggué le Stade de France dans le but d'alerter le peuple sur les sévices que subissent nos frères et soeurs au Qatar", explique le groupe dans un communiqué.

>> Equipe de France: les infos en direct

Plusieurs slogans, tels que "Le Qatar pue la mort", "Boycott Qatar 2022", "6550 morts, 2100000 esclaves, 1 coupe d'immonde" ont été découverts sur les murs du stade, à quelques heures du match de Ligue des nations entre la France et la Croatie (20h45). Des photos des tags ont été partagées dans le communiqué.

Le Stade de France tagué. © DR

Le Stade de France tagué. © DR

Demande de boycott du Mondial

Alors que le Mondial débute dans six mois dans "un stade jonché d'ossements", le collectif "Carton rouge pour le Qatar" dénonce les "conditions ignobles" des ouvriers, qui "crèvent sur les chantiers par milliers, des travailleuses domestiques se font maltraiter, cracher dessus et violer sans le moindre espoir d'evasion, les agents de sécurité subissent des cadences léthales."

Les militants demandent par ailleurs "le boycott de la compétition" et adressent un message aux principaux protagonistes de la Coupe du monde. "Si toutefois les joueurs estiment que le boycott est une difficulté trop insurmontable pour eux, s'ils pensent qu'il faut justement profiter de cette dernière Coupe d'immonde avant l'apocalypse pour se pavaner sous les yeux du monde entier attichés des sponsors des entreprises les plus polluantes au monde, tels de dociles panneaux publicitaires ambulants profitant de la nouba pendant qu'il est encore temps, il reste tout de même deux revendications qu'ils peuvent soutenir", soulignent-ils dans le communiqué.

Le mois dernier, Amnesty International avait créé un générateur de messages pour sensibiliser les Bleus au sort des travailleurs migrants au Qatar à l'approche de la Coupe du monde organisée par l'émirat gazier.