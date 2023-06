Gibraltar-France: "On aurait dû marquer plus de buts”, regrette Deschamps

Après la victoire tranquille des Bleus contre Gibraltar ce vendredi soir (3-0), Didier Deschamps a déploré le manque d’efficacité de ses hommes. Selon lui, l’addition aurait dû être plus salée.

La mission a été accomplie. Mais Didier Deschamps n’est pas complètement satisfait. Alors que l’équipe de France s’est tranquillement imposée face à Gibraltar ce vendredi dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024 (0-3), le sélectionneur des Bleus a regretté le manque d'efficacité des vice-champions du monde.

>> Revivez Gibraltar-France (0-3)

"L'objectif était de gagner et de faire le job mais on aurait dû marquer plus de buts même si le gardien en face a fait de belles parades, a estimé Deschamps en conférence de presse. On peut toujours faire mieux avec plus de vitesse mais le terrain ne nous a pas favorisés. Gibraltar a fait ce qu'il sait faire et ce qu'il avait fait contre la Grèce et les Pays-Bas (défaites 3-0, ndlr) en étant groupé et en défendant bien. On s'est créé beaucoup d'occasions. Avec une meilleure efficacité, le score aurait été plus large. Je vais me satisfaire de ce qu'on a fait et je vais penser à lundi (contre la Grèce, ndlr) qui sera un match important."

"Irrité" par le dernier quart d'heure de la première période

À Faro (Portugal), où la rencontre avait été délocalisée en raison de travaux effectués au stade Victoria, l’habituel antre de Gibraltar, les Bleus n’ont même pas eu le temps de trembler. Olivier Giroud a fait sauter le verrou dès la 3e minute en reprenant de la tête un centre de Kingsley Coman au niveau des six mètres (1-0). Juste avant la pause, Kylian Mbappé a permis aux Bleus de faire le break sur penalty (2-0, 45+3), tandis que Khaled Mouelhi a donné un peu plus d’ampleur au score en marquant contre son camp en fin de match (3-0, 78e).

Daniel Riolo : "Mbappé est extraordinaire, mais quand il veut être show-off, il peut être agaçant" – 16/06 18:17

"On a été sérieux, appliqué. En première période, on a fait de très bonnes choses sauf le dernier quart d'heure qui m'a irrité, a ajouté Deschamps face aux médias ce vendredi soir. On a failli prendre un but qui aurait fait le tour du monde. En deuxième période, on a remis du jeu mais il y a aussi les conditions de jeu qui ne favorisaient pas la fluidité et la rapidité. D'autant qu'on n'a pas mis d'intensité maximum."

Grâce à cette victoire, la 3e en trois matchs après les succès contre les Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0) en mars, les Bleus confortent leur première place du groupe B des qualifications à l’Euro 2024. Les vice-champions du monde ont désormais rendez-vous avec la Grèce ce lundi au Stade de France (20h45) pour continuer sur leur lancée.