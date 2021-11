OM: Guendouzi se "sent très à l'aise" à Marseille et veut s'inscrire dans la durée au club

Présent en conférence de presse en marge du rassemblement de l'équipe de France ce jeudi, Mattéo Guendouzi est revenu sur ses premiers mois à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain prêté par Arsenal a assuré que son adaptation s'est très bien passée et souhaite désormais "s'inscrire dans la durée" à l'OM.

Mattéo Guendouzi est encore sous contrat avec Arsenal, mais à dire vrai, le milieu de terrain de 22 ans sélectionné par Didier Deschamps pour disputer les deux prochains matchs de l'équipe de France contre le Kazakhstan (13 novembre) et la Finlande (16 novembre) a désormais le cœur marseillais. Depuis le début de la saison, Guendouzi s'est parfaitement adapté à son nouveau club, l'Olympique de Marseille, où il a été prêté l'été dernier.

Le milieu des Bleus s'est présenté ce jeudi en conférence de presse à Clairefontaine pour répondre aux questions des journalistes et a inévitablement été interrogé sur ses premiers pas à l'OM. Fougueux et plein d'envie sur le terrain, avec un gros caractère, Guendouzi collait a priori parfaitement au profil des joueurs appréciés par le public marseillais.

Et l'inverse semble vrai. "J'ai cette grinta depuis de nombreuses années, depuis très jeune, j'ai toujours eu cette attitude, cette rage de vouloir gagner, cette rage de vouloir toujours être le meilleur sur le terrain. Et c'est vrai que ça colle parfaitement avec l'OM", a indiqué Guendouzi. Son adaptation express à l'effectif marseillais, son rôle au sein de l'équipe de Jorge Sampaoli et ses bonnes performances depuis le début de saison poussent même le milieu à vouloir "s'inscrire dans la durée" à l'OM.

Le tuteur Sampaoli

"Je suis en prêt, toujours lié par le contrat avec Arsenal mais je suis totalement focus sur ce que je dois faire avec l'OM. C'est un club dans lequel je veux me projeter dans le futur", a expliqué Guendouzi, qui a notamment précisé que "des discussions ont déjà eu lieu avec le club avant de signer", concernant le projet à mener avec le milieu de terrain après cette saison de prêt.

"Je me sens très à l'aise là-bas et c'est pour ça que je veux continuer de prendre du plaisir avec l'OM". Un plaisir que prend Guendouzi sous les ordres de Sampaoli, entraîneur qui partage "la même attitude, la même façon de voir le football" que le milieu. "C'est pour ça que j'ai beaucoup progressé avec lui depuis le début de saison et que je sais que je vais continuer à progresser dans le futur. Il m'aide au quotidien à devenir meilleur", a expliqué le milieu de terrain.

"J'ai été adopté par le peuple marseillais"

Celui qui est vu notamment vu comme "un joueur de classe mondiale" par Frédéric Antonetti se verrait donc poursuivre son aventure à l'OM, un club qui l'a immédiatement adopté. Comme les supporters. Pas une mince affaire quand on sait que la personnalité de Guendouzi peut être clivante. "Le plus important, c'est que j'ai été adopté par le peuple marseillais et ça se passe très bien avec eux", a réagi le milieu des Bleus.

Pour son cinquième rassemblement avec l'équipe de France, Guendouzi pourrait connaître sa première sélection dans les prochains jours si Deschamps décide de faire appel à lui. Et s'il ne joue pas, le milieu de terrain de l'OM sait qu'il lui faudra enchaîner les bonnes performances en club pour enfin découvrir le niveau international. Loin d'être un obstacle, tant Guendouzi semble s'épanouir à Marseille.