Equipe de France: Giroud, Lloris, Benzema... quels sont les Bleus qui pourraient arrêter leur carrière internationale ?

La fin de l'aventure au Qatar pour les Bleus, avec une défaite en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2), marque aussi, peut-être, la fin de la carrière internationale de plusieurs joueurs tricolores.

À peine le temps de digérer que, déjà, on cherche à se projeter vers un futur plus souriant. Un réflexe pavlovien, surtout après une défaite cruelle en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2), qui a vu Kylian Mbappé marquer l'Histoire avec un triplé. Insuffisant, cependant, pour permettre aux Bleus de garder leur couronne face au roi Leo Messi et ses coéquipiers.

Réponse en janvier pour Deschamps

Si dans le présent, cette troisième étoile va venir décorer le maillot de l'Albiceleste, l'avenir de l'équipe de France s'annonce, malgré tout, prometteur. Il va surtout marquer le passage de témoin d'une génération à une autre, remplaçant les cadres de Didier Deschamps par ceux amenés à le devenir - mais peut-être pas sous son management.

Car avant d'évoquer les joueurs susceptibles de tirer leur révérence internationale, faut-il encore savoir quel destin attend le sélectionneur des Bleus. Interrogé après le coup de sifflet final, "DD" a refusé d'en dire plus, rappelant son rendez-vous décisif avec le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graet, en janvier. D'ici là, celui qui a mené l'équipe de France à une nouvelle finale de Mondial au Qatar, quatre ans après la Russie, aura le temps de mûrir sa réflexion et d'arrêter un choix qui n'appartient qu'à lui.

Giroud, Lloris, Mandanda... des cadres sur le départ ?

Il suffisait d'observer rapidement leurs visages après la finale pour comprendre la détresse des "anciens". Quatre ans après l'immense bonheur à Moscou, ils auraient rêvé de conclure ce chapitre qatari par un formidable doublé avant de raccrocher. L'ultime séance de tirs au but en a décidé autrement.

Sorti dès la 41e minute de jeu par Deschamps, remplacé par Marcus Thuram, Olivier Giroud va probablement garder un souvenir amer de cette nouvelle finale. Son regard dans le vide et sa colère froide sur le banc, son carton jaune pour s'en être pris à l'arbitre au moment où tout semblait encore possible... L'attaquant de l'AC Milan a vécu le match intensément, peut-être le dernier de sa carrière internationale. À 36 ans, il sait que ses chances d'être encore présent pour l'Euro 2024 ou le Mondial 2026 sont infimes. Avant le début de la compétition fin novembre, il expliquait que "son esprit de compétiteur le pousse sans cesse à aller chercher encore plus". Sa réflexion a-t-elle évolué depuis ?

Olivier Giroud lors de la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, le 18 décembre 2022. © GIUSEPPE CACACE / AFP

C'est également valable pour le capitaine des Bleus, Hugo Lloris. L'homme de 35 ans a vécu les plus belles heures de la sélection (finale de l'Euro en 2016, victoire en Coupe du monde en 2018, finale en 2022). Comme son grand ami Giroud, le portier de Tottenham a cet esprit de compétiteur qui pourrait l'amener à continuer à proposer ses services. Mais la concurrence de Mike Maignan, forfait pour le Mondial en raison d'une blessure, pourrait rapidement le conduire à perdre son statut de numéro un. Pour s'éviter cela, l'ancien Niçois peut être tenté d'anticiper en prenant ses distances.

Pour son coéquipier dans les buts, Steve Mandanda, rappelé plus d'un an après sa dernière convocation avec les Bleus en septembre dernier pour compenser le forfait de Maignan, il ne fait aucun doute que cette compétition internationale était sa dernière. À 37 ans, bientôt 38, l'ancien gardien de l'OM a eu l'opportunité de disputer un match durant ce Mondial, face à la Tunisie (défaite 0-1) lors du 3e match de la phase de poules. Une dernière titularisation avant d'enfiler son costume de vieux briscard dans le vestiaire, afin d'encadrer les plus jeunes.

Quid du cas Benzema ?

Forfait de dernière minute, juste avant le premier match de la France contre l'Australie (4-1), Karim Benzema n'a pas pu se réconcilier avec la Coupe du monde. À 35 ans, le Ballon d'or n'aura disputé qu'une seule phase finale de Mondial, en 2014 (défaite 1-0 face à l'Allemagne en quarts de finale). Et imaginer l'attaquant madrilène encore à la pointe de celle des Bleus en 2026 paraît bien compliqué.

Avant la finale contre l'Argentine, la gestion de sa mise à l'écart par le staff des Bleus a été questionnée. Ses messages cryptiques sur les réseaux sociaux ont également alimenté la polémique même si, publiquement au moins, Karim Benzema a apporté son soutien à ses coéquipiers en sélection. Reste à savoir si celui qui n'a qu'une seule Ligue des nations au palmarès se voit encore un avenir avec les Bleus, au moins jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne. Le nom du sélectionneur en 2023 pourrait jouer dans sa réflexion, tant sa relation avec Deschamps semble chaotique, alors qu'il est très proche de Zinédine Zidane, le probable successeur de DD si celui-ci décidait d'arrêter l'aventure bleue.