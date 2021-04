Manchester City-Tottenham: la belle image de Son, en larmes, consolé par De Bruyne

Peiné par la défaite de Tottenham en finale de la League Cup face à Manchester City (1-0) dimanche, Heung-min Son a fondu en larmes au coup de sifflet final et a été réconforté par ses bourreaux du jour. Notamment par Kevin De Bruyne.

Dominé par Manchester City et longtemps maintenu à flots par un grand match d'Hugo Lloris, Tottenham a logiquement fini par s'incliner en finale de la League Cup (1-0) ce dimanche. Une défaite amère, qui a particulièrement touché Heung-min Son. La star des Spurs a fondu en larmes au coup de sifflet final. Plusieurs de ses adversaires du jour, dont Kevin De Bruyne, sont alors venus le consoler.

La fin du match à peine sifflée, on a vu le Coréen prostré sur la pelouse de Wembley, cherchant son souffle, peinant à tenir debout et à retenir ses larmes. Abattu, il a été rejoint par son coéquipier Gareth Bale, qui lui a glissé quelques mots. Ses adversaires du jour sont ensuite venus prendre des nouvelles. En premier lieu, Ilkay Gundogan et Phil Foden, qui ont tâché de le réconforter avec quelques tapes amicales.

Aucun trophée avec les Spurs

Plus tard, c'est Kevin De Bruyne, le milieu de terrain des SkyBlues, qui taché de relever Son, avant à son tour de lui adresser quelques paroles réconfortantes. Joueur de Tottenham depuis 2015, l'attaquant court toujours après son premier trophée avec le club, à qui il veut retirer son étiquette de loser. En 2019, il avait aussi été de la finale de Ligue des champions perdue par le club londonien, qui attend un trophée depuis 2008.

Pour les Spurs, la période sombre continue. Seulement septièmes de Premier League, loin des places qualificatives pour la C1, et directement impliqués dans le fiasco de la Super League, qui a défrayé la chronique la semaine passée, ils ont du se séparer prématurément de leur entraineur, José Mourinho, lundi.