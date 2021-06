Euro 2021: la blague de Van der Vaart après ses critiques sur l'Espagne et l'élimination des Pays-Bas

Rafael Van der Vaart, l'ancien milieu de terrain des Pays-Bas, a critiqué la sélection néerlandaise après son élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2021, faisant amende honorable après ses propos acerbes sur l’Espagne.

Rafael van der Vaart est l’un des Néerlandais les plus en vue de l’Euro. S’il n’est plus en activité, l’ancien milieu de terrain néerlandais a provoqué la colère des supporters et joueurs espagnols en critiquant le jeu de la Roja après ses deux premiers matchs. "L'Espagne est affreuse, affreuse, avait-il confié sur la chaine NOS. J'espère que nous les affronterons. Ils n'ont rien dans cette équipe. Ils ne font que passer d'un côté du terrain à l'autre, ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une passe décisive."

Koke et Pablo Sarabia lui avaient sèchement répondu avant que Van der Vaart ne fasse amende honorable après le large succès espagnol face à la Slovaquie (5-0) lors de son dernier match de poule, jeudi. L’ancien joueur du Real Madrid, Tottenham ou Hambourg a encore fait preuve d'auto-dérision dimanche après l’élimination des Pays-Bas face à la République tchèque (2-0) en huitièmes de finale.

"Je vous ai dit qu'il aurait mieux valu que les Pays-Bas affrontent l'Espagne en phase finale, sourit-il. Blague à part, horrible performance de l'équipe néerlandaise hier, les Tchèques méritaient amplement la victoire."

Vainqueurs de leurs trois matchs de poule, les hommes de Frank De Boer sont tombés de très haut dimanche face à la République tchèque. Réduits à dix après l’exclusion de Mattijs De Ligt, les Oranje ont concédé deux buts de Tomas Holes (68e) et Patrik Schick (80e). Les Tchèques affronteront le Danemark en quarts de finale, samedi (18h). Van der Vaart suivra, lui, avec une grande attention le huitième de finale entre l’Espagne et la Croatie, ce lundi (18h).