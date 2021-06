Euro 2021: "Parfois le foot peut être cruel", les regrets de Pogba après l’élimination des Bleus

Apparu touché par l’élimination de l’équipe de France en huitième de finale de l’Euro, lundi contre la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b), Paul Pogba a fait part de sa tristesse sur son compte Instagram.

Karim Benzema, Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe… Comme la plupart de ses coéquipiers, Paul Pogba s’est exprimé publiquement sur les réseaux sociaux suite à la terrible désillusion de l’équipe de France face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b), lundi en huitième de finale de l’Euro.

Le milieu de terrain des Bleus, qui fut l’un des meilleurs éléments tricolores durant la compétition et avait inscrit un but sensationnel juste avant le sursaut des Helvètes à la fin des 90 premières minutes, a regretté que le football puisse être "cruel". "Parfois le football peut être cruel... cruel et beau aussi. Hier (lundi), le match nous a apporté de la tristesse mais aussi du bonheur à nos adversaires. C’est la beauté du football."

"Nous reviendrons plus forts"

Le joueur de Manchester United a également remercié les supporters français pour leur soutien tout au long du tournoi, regrettant de ne pouvoir leur apporter autant de joie qu’espéré au coup d’envoi de l’Euro. "Bien sûr, nous aurions tous souhaité avoir un résultat positif. Merci beaucoup à tous nos fans à travers le monde, a poursuivi le joueur de 28 ans. C’était magnifique de vous voir, de vous entendre et de faire la fête avec vous. Vous nous avez donné de l’espoir et de la joie tout au long de nos matches. Nous allons garder la tête haute et nous reviendrons plus forts."

Beau joueur, Paul Pogba a également félicité les Suisses ("Enfin, je tiens à féliciter la Suisse"), qui affronteront l’Espagne vendredi à Saint-Pétersbourg (18 heures), lors d’un quart de finale que regarderont peut-être les Bleus avec envie, et beaucoup de regrets.