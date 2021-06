Euro 2021: sur quelle chaîne regarder France-Suisse

L’équipe de France affronte la Suisse ce lundi à Bucarest (Roumanie) lors des huitièmes de finale de l’Euro 2021. Les Bleus entament le sprint final du tournoi face à une équipe difficile à bouger lors d’un choc à suivre à 21h sur les chaînes TF1 et beIN Sports 1.

Champions du monde en 2018, les Bleus de Didier Deschamps espèrent encore imiter leurs illustres aînés et signer un fabuleux doublé Mondial-Euro, comme en 1998 et 2000. Mais pour y arriver le chemin est encore long avec un tableau particulièrement relevé jusqu’en finale à Wembley, le 11 juillet prochain. Avant de rêver d’un nouveau titre continental, l’équipe de France doit se méfier de la Nati et de sa génération dorée, ce lundi lors d’un huitième de finale à suspense prévu à 21h à Bucarest.

>> Euro 2021: les infos en direct

Si seulement 1.500 supporters tricolores sont attendus en Roumanie, la faute à des billets d’avion trop chers, les fans pourront suivre les exploits de Karim Benzema et autres Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann à la télévision à 21h sur TF1 et beIN Sports 1, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

La Suisse veut "punir les faiblesses" des Bleus

Face aux pépins physiques de plusieurs membres de son groupe, et notamment au poste de latéral gauche, Didier Deschamps pourrait bien s’appuyer sur un schéma tactique innovant ce lundi soir. Au terme d’une réflexion avec ses joueurs, le sélectionneur a pensé à une défense à trois pour mettre en difficulté le solide bloc helvétique. Mais attention, si la France part logiquement favorite de ce huitième, la bande à Xhaka, Rodriguez et Akanji compte bien tout donner pour faire chuter l’un des favoris pour le titre dans cet Euro 2021.

"On a analysé la France, on connaît leurs points forts, leurs points faibles. On veut évidemment punir leurs faiblesses et on ne veut pas qu'ils arrivent à mettre leurs points forts en avant, a même prévenu Granit Xhaka avant la rencontre. Le coach est relax comme il faut. C’est un grand match pour le staff, pour toute la Suisse, pour tout le monde, parce qu’on peut écrire une page de notre histoire. Mais cela marchera seulement si on est prêts à 120%."

Le programme TV du jour à l’Euro 2021

France-Suisse dès 21h en direct sur TF1 et beIN Sports 1

A la radio, tous les matchs de l'Euro sont en direct sur RMC. Rendez-vous aussi sur le site et l'application RMC Sport pour le direct commenté de toutes les rencontres de l'Euro 2021.