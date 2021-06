Euro 2021: sur quelle chaîne regarder République tchèque-Angleterre

L’Angleterre affronte la République tchèque ce mardi soir (21h) à Wembley lors de la troisième journée de la phase de poules de l’Euro 2021. Leaders à la différence de buts, les Tchèques peuvent terminer premier du groupe D en évitant la défaite face aux Three Lions. Un match à suivre sur M6 et beIN Sports 1.

Efficace contre la Croatie (1-0) puis très décevante face à l’Ecosse (0-0), la sélection anglaise reçoit la République tchèque ce mardi soir à Wembley lors du choc du groupe D. Dans sa mythique enceinte, le groupe dirigé par Gareth Southgate espère enfin lancer son Euro et signer une victoire probante.

Encore faut-il parvenir à museler l’intenable Patrik Schick et marquer ce petit but qui pourrait bien offrir la première place de la poule aux Three Lions. Un duel à suivre dès 21h à la télévision sur les chaînes M6 et beIN Sports 1, ainsi bien sûr qu'à la radio sur RMC et sur le site et l'app RMC Sport.

Le vainqueur prochain adversaire des Bleus?

L’affrontement entre les Tchèques et les Anglais pourraient également avoir des conséquences pour l’équipe de France. En cas de nul ou de victoire de la Narodni tym, les partenaires Tomas Soucek et Tomas Koubek seront assurés de finir en tête du groupe D et disputeront donc leur huitième de finale face au deuxième du Groupe F, celui des Bleus.

Mais attention, l’Angleterre va tout faire pour l’emporter ce mardi soir. Avec un succès, les coéquipiers de Phil Foden et Harry Kane termineraient premier de leur poule et gagneraient surtout le droit de disputer leur huitième de finale à Wembley le 29 juin. La promesse d’un gros combat et d’un beau spectacle ce mardi soir.

