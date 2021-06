Juventus: trois buteurs visés pour remplacer Cristiano Ronaldo

La Juventus aurait ciblé plusieurs renforts offensifs en cas d’éventuel départ de Cristiano Ronaldo lors du mercato estival. Selon la Gazzetta dello Sport, Gabriel Jesus, Dusan Vlahovic et Mauro Icardi figureraient parmi les pistes des Bianconeri.

Les images des bolides de Cristiano Ronaldo en train de quitter Turin ont relancé les spéculations autour de l’avenir de l’attaquant portugais de la Juventus. A un an de la fin de son contrat, le quintuple Ballon d’or est annoncé sur le départ lors du mercato estival et suscite de nombreuses convoitises en Europe.

En cas de transfert de CR7, les Bianconeri auraient déjà identifié plusieurs successeurs potentiels selon le journal la Gazzetta dello Sport: Gabriel Jesus, Mauro Icardi et Dusan Vlahovic.

>> Les infos du mercato sont dans le direct commenté sur RMC Sport

La bonne affaire Icardi?

Auteur d’une saison sans relief avec le PSG, Mauro Icardi figurerait toujours dans les petits papiers de la Juve qui avait déjà voulu le recruter avant son arrivée en Ligue 1. Malgré 13 buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues en 2020-2021, l’attaquant argentin aurait vu sa cote baisser en raison de ses pépins physiques récurrents.

A en croire le quotidien transalpin, le buteur acheté 50 millions d’euros par le PSG en 2020 serait désormais disponible pour environ 35M€ mais pourrait faire l’objet d’un échange entre les deux clubs. L’idée de lâcher Cristiano Ronaldo pour recruter l’ancien intériste est également une hypothèse crédible pour la Gazetta. Encore faut-il convaincre Mauro Icardi et son agent Wanda Nara de quitter Paris pour le Piémont.

Jesus, victime du Guardiolisme

Sur le papier, le dossier Gabriel Jesus semble presque plus facile à boucler que celui menant à Mauro Icardi. Certes le buteur brésilien risque de coûter un peu plus cher (autour de 50M€), du fait de ses 24 ans et de son contrat jusqu’en 2023, mais sa situation sportive en fait un joueur susceptible de répondre favorablement aux sirènes turinoises.

Arrivé en Premier League à Manchester City en janvier 2017, l’international auriverde aux 40 sélections ne fait pas partie des indiscutables dans l’équipe dirigée par Pep Guardiola. Pire, le technicien catalan a souvent préféré jouer sans véritable buteur plutôt que de l’aligner dans les matchs les plus importants cette saison. En Ligue des champions, notamment, Gabriel Jesus n’a débuté que deux des onze matchs des Citizens. Sur le plan comptable, l’attaquant formé à Palmeiras reste sur une campagne médiocre avec 14 buts et 4 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Insuffisant pour décourager Massimiliano Allegri qui pourrait l’aligner au sein d’un trident offensif plutôt séduisant avec Alvaro Morata et surtout « La Joya" Dybala.

>> Revivez le film RMC Sport de la finale entre Chelsea et Manchester City

Le pari Vlahovic

Les noms de plusieurs autres attaquants ont également été associés à la Juventus pendant cette saison. Auteur de bons débuts à l’OM mais forfait pour l’Euro, Arkadiusz Milik a longtemps été cité dans l’orbite du club turinois mais ne serait plus une priorité. Idem pour Memphis Depay dont la situation contractuelle à l’OL aurait permis un joli coup à moindre coût mais qui pourrait rapidement s’engager avec le Barça.

Si bien que le troisième nom désormais envisagé par la "Vieille Dame" en cas de départ de Cristiano Ronaldo serait celui de Dusan Vlahovic. A seulement 21 ans, le longiligne buteur serbe (1m90) sort d’une superbe saison avec 21 buts sous les couleurs de la Fiorentina. Recruté par la Viola pour moins de deux millions d’euros en 2018, son transfert à Turin rapporterait une grosse plus-value au récent 13e de Serie A.

>> La Serie A est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports