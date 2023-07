Coupe du monde féminine: que valent les adversaires des Bleues?

Pour la neuvième édition du Mondial féminin, l’équipe de France affronte la Jamaïque, le Brésil et le Panama lors des trois premiers matchs. Un groupe largement abordable, étant donné les ambitions des Bleues.

Quatre ans après avoir quitté “sa” Coupe du monde en s’inclinant au Parc des Princes en quart de finale face aux Etats-Unis, futur vainqueur de la compétition (2-1), l’équipe de France féminine ouvre le Mondial 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande ce dimanche dans un groupe F à sa portée, avec la Jamaïque, le Brésil et le Panama. Trois adversaires aux dynamiques bien différentes.

La Jamaïque pour faire mieux qu’en France

Pour la deuxième fois de son histoire, la Jamaïque (43e nation FIFA) s’est qualifiée pour la Coupe du monde féminine. Elle était déjà au rendez-vous, il y a quatre ans en France. Et elle n'avait pas pris le moindre point, dans une poule composée de l'Italie, l'Australie et.. du Brésil, largement vainqueur en 2019 (3-0). En revanche, la sélection menée par sa capitaine Khadija Shaw n’a jamais affronté les Bleues. L’ancienne joueuse des Girondines de Bordeaux est d’ailleurs l’atout numéro un de son équipe, elle qui vient de terminer meilleure buteuse du championnat anglais (20 buts en 22 matchs de Women’s Super League).

Loin d’être favorites dans ce groupe, les Jamaïcaines ne craignent pourtant personne, comme l’explique Vyan Sampson. "Est-ce qu’on peut créer la surprise ? Oui, absolument", a insisté la défenseure dans un entretien auprès de la FIFA. Si la Jamaïque reste sur une victoire face au Maroc (0-1), les Reggae Girlz ont été sèchement battues par l’Australie et l’Espagne (3-0 à chaque fois) en février dernier. "Notre équipe est solide, puissante et rapide à tous les postes. Je pense que nos adversaires en sont conscientes. Grâce à notre nouveau sélectionneur (Lorne Donaldson) et le staff, on est beaucoup plus organisées. Nous sommes une petite nation, mais nous ne craignons personne."

Depuis sa prise de fonction, le technicien alterne entre un 4-3-3, un 4-2-3-1 et un 4-5-1 afin de mettre à contribution un maximum de joueuses de talent de son effectif, à l’image de Shaw et Jody Brown, jeune attaquante de 21 ans.

France-Brésil, comme on se retrouve

Deuxième adversaire des Bleues, le Brésil (8e nation FIFA) fait figure de rival le plus sérieux pour la première place, synonyme de huitième de finale plus abordable. Les deux sélections vont s’affronter pour la 12e fois de leur histoire, et les coéquipières de Wendie Renard sont toujours invaincues (6 victoires, 5 nuls) face à celles de la légende Marta, qui va disputer sa 6e phase finale de la Coupe du monde. Outre Marta, d’autres noms commencent à émerger, avec les milieux de terrain Debinha et Ary Borges et les attaquantes Adriana, Kerolin et Geyse.

Battues par la France en huitième de finale il y a quatre ans après prolongations (2-1), les Brésiliennes sont désormais entraînées par Pia Sundhage, dont le palmarès n’est plus à présenter avec les Etats-Unis (deux médailles d’or aux JO, finaliste de la Coupe du monde 2011). La sélection a remporté la Copa America en 2022 en affichant un visage impressionnant, avec 20 buts marqués et six clean sheets en autant de matchs. Le Brésil reste sur une défaite aux tirs au but face à l’Angleterre lors de la Finalissima mais a renversé l’Allemagne (2-1) en amical ces dernières semaines.

Le Panama, le petit poucet du groupe

Dernier adversaire de l’équipe de France, le Panama (52e nation FIFA) va disputer sa première phase finale de Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande, tout comm Haïti, le Portugal, le Maroc, les Philippines, la République d’Irlande, le Viêt-Nam et la Zambie. Les Canaleras, qui n'ont jamais joué les Bleues, étaient passées tout près d’une première participation il y a quatre ans, mais elles étaient tombées face à la Jamaïque et l’Argentine lors des barrages intercontinentaux.

L’arrivée d’Ignacio Quintana aux commandes de l’équipe en décembre 2020 a totalement changé le visage du collectif, qualifié pour le Mondial à la faveur d’un succès face au Paraguay (1-0) en barrages. Largement battu par l’Espagne (7-0) et le Japon (5-0) lors de la préparation, le Panama n'arrive pas dans les meilleures conditions mais peut compter sur sa joueuse clé Marta Cox (25 ans), dont la première sélection remonte à ses… 14 ans. La milieu de 25 ans a inscrit l’unique but de la rencontre pour qualifier son équipe pour les barrages intercontinentaux, où elle s’est à nouveau montrée décisive contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée.