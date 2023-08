Coupe du monde féminine: Hermoso a refusé d'apparaître dans une vidéo aux côtés de Rubiales

Alors que la polémique autour de son baiser sur la bouche de Jenni Hermoso enfle, Luis Rubiales aurait demandé à l'attaquante espagnole d'apparaître dans sa vidéo d'excuses. Ce qu'elle a refusé.

Pendant que l'Espagne continue de fêter son premier sacre lors de la Coupe du monde féminine, acquis dimanche à Sydney face à l'Angleterre (1-0), Luis Rubiales n'est pas au bout de ses peines. Fortement critiqué après avoir embrassé Jenni Hermoso sur la bouche lors de la remise des médailles, le président de la Fédération espagnole a publié une vidéo pour s'excuser de son comportement - comme souhaité par le ministre de la Culture et des Sports - tout en affirmant avoir "une magnifique relation" avec l'attaquante de Pachuca "comme avec les autres joueuses".

Selon Relevo, le patron du foot espagnol aurait supplié l'ancienne joueuse du Barça d'apparaître à ses côtés dans cette vidéo, tournée à l'aéroport de Doha pendant l'escale du retour. Mais Hermoso aurait refusé, préférant aborder uniquement le titre de champion du monde de la Roja. Face à cet échec, le sélectionneur Jorge Vilda aurait approché la famille de la numéro 10 espagnole à trois reprises pour tenter de lui faire entendre raison sur la bonne façon de faire pour résoudre cette crise.

Des déclarations contradictoires de Hermoso

Surprise par le "pico" (smack) du président de la RFEF, Jenni Hermoso n'a "pas aimé" le baiser de Luis Rubiales, comme elle l'avait expliqué dans un live Instagram. Quelques heures plus tard, dans des déclarations publiées sur le site de la Fédération, l'attaquante expliquait que c'était "un geste mutuel d'affection et de gratitude totalement spontané dû à l'immense joie de gagner une Coupe du monde".

Des propos contradictoires. Or, Relevo affirme que ces déclarations ont été rédigées par le service de communication de la Fédération et rapidement diffusées dans les médias, et que la joueuse de Pachuca n'avait fait aucune déclaration de ce type.

Cette dernière et ses coéquipières ont atterri lundi soir à Madrid et ont célébré leur sacre à bord d'un bus à impériale devant plus de 20.000 personnes dans les rues de la capitale espagnole. Une célébration où Jenni Hermoso est apparue tout sourire. Les néo-championnes du monde ont ensuite été reçues par le président du Gouvernement ce mardi matin. Pedro Sanchez a salué une par une les joueuses, avant d'adresser une poignée de main glaciale à Luis Rubiales. Lors d'un point presse organisé dans la foulée, l'homme d'Etat a rappelé le comportement "inacceptable" du président de la Fédération espagnole.

"Les joueuses ont tout fait pour gagner, mais il y a eu certains comportements comme celui de Luis Rubiales qui nous rappellent qu'il y a encore un un long chemin à parcourir. Ce que nous avons vu est inacceptable, mais les excuses de Luis Rubiales ne suffisent pas et ne sont même pas adéquates et il faut donc continuer à prendre des mesures pour clarifier cela [...] Sa demande d'excuses est insuffisante. Elle doit être plus claire et plus ferme."