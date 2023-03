Affaire Hamraoui-Diallo: après son départ du PSG, Aminata Diallo a pensé à arrêter sa carrière

Désormais à Levante après avoir quitté le PSG libre en pleine affaire Hamraoui - pour laquelle elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire - Aminata Diallo a pensé à mettre un terme à sa carrière à seulement 27 ans. La milieue de terrain a également réglé ses comptes avec Didier Ollé-Nicolle, l'ancien entraîneur des Parisiennes.

Quelques mois après son départ du PSG - qui n'a pas prolongé son contrat - Aminata Diallo a retrouvé un quotidien de footballeuse à Levante, en Espagne, alors que l'affaire Hamraoui, pour laquelle elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, est toujours en cours.

Pendant l'été, avant son retour en Espagne, l'internationale française (27 ans) avoue avoir pensé à arrêter sa carrière. "Oui, ça m'a traversé l'esprit. Durant le mois de juillet, j'ai appris que je n'allais pas prolonger mon contrat. Ça a été une lassitude générale et j'avais peut-être envie de tourner la page du football qui me rendait moins heureuse", explique-t-elle au micro de Canal+.

"Il jouait sur les deux tableaux"

Alors que l'instruction est toujours en cours dans l'affaire Hamraoui, Aminata Diallo est revenue sur l'expérience "douloureuse" qu'a été sa détention. "J'ai connu la prison quand même. J'avais ce sentiment de haine et d'injustice. Juste avant cette affaire, tout se passait bien pour moi au PSG. Il y avait une envie du club de me prolonger. Le coach (Didier Ollé-Nicolle) et le directeur sportif (Ulrich Ramé) étaient satisfaits de mes performances. On me l'a enlevé et ça a été une injustice supplémentaire. Pour moi, c'était la goutte de trop et j'avais envie de tout arrêter."

Au cours de cet entretien, la milieue de terrain a réglé ses comptes avec Didier Ollé-Nicolle, l'ancien entraîneur des Parisiennes, qui s'estimait "instrumentalisé" au PSG. "À la fin de la saison, il allait être clair avec le club. Ce serait entre lui et Hamraoui. C'est un peu malhonnête de sa part de laisser sous-entendre que moi et César (son conseiller et le compagnon de Kadidiatou Diani, ndlr) on essayait d'oeuvrer pour l'évincer du PSG, sous prétexte qu'il couvrait Kheira Hamraoui. Il jouait sur les deux tableaux. Ce qui a fuité sur les réseaux sociaux par rapport aux accusations à son encontre pour agressions sexuelles ou comportement inaproprié, je n'ai rien à voir avec ça", a rappelé Aminata Diallo.

Une relation strictement professionnelle avec Hamraoui

Au cours de la saison 2021-2022, la joueuse de Levante a été amenée à évoluer aux côtés de Kheira Hamraoui et ce, malgré l'affaire qui implique les deux milieues. "Il n'y avait pas de manifestation de haine de ma part. Il y avait de l'indifférence totale en dehors du terrain, avoue Diallo. Sur le terrain, on savait faire la part des choses, on est des professionnelles. Quand il fallait communiquer pour faire la passe, il n'y avait pas de souci. Avec Kadi (Diani) et Marie (Antoinette Katoto), la relation technique était plus compliquée. Le coach l'a relevé et a expliqué que cette situation ne pouvait pas durer."

Depuis le départ d'Aminata Diallo, Kheira Hamraoui a été réintégrée au groupe du PSG et a pris part à 15 matchs toutes compétitions confondues.