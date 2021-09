Barça: Agüero critique le professionnalisme du club

Transféré cet été en provenance de Manchester City, Sergio Agüero est revenu sur ses débuts en Catalogne. L'ancien Citizens n'a pas caché sa surprise sur les possibilités réduites d'entraînement.

Sergio Agüero ne s'attendait pas à ça. Transféré cet été au FC Barcelone après dix ans à Manchester City, le Kun a fait quelques révélations sur ses premiers jours en Catalogne. "A Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement. Je me suis dit, je vais être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint", a confié l'international argentin au célèbre streamer Ibai Llanos dans une vidéo publiée sur Twitch.

Agüero en "a marre" de Mbappé

L'attaquant de l'Albiceleste s'est également exprimé sur la rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid, qui a tenu toute l'Espagne en haleine cet été. Il a notamment reproché à Ibai Llanos de parler toute la journée du champion du monde français. "J'en ai marre de Mbappé. Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid... Tu veux que je te dise quoi? De ne pas le signer ? Non mais c'est tous les jours ! 'Mbappé ! Mbappé ! Mbappé !' Toute la journée! [...] Il est venu ? Non. Voilà", s'est moqué Agüero.

Actuellement blessé, l'ancien Colchonero n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le club catalan. Il n'a logiquement pas été retenu par Lionel Scaloni pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, marqués par les événements de Brésil-Argentine, arrêté après l'intervention de l'agence sanitaire brésilienne sur la pelouse. Pour rappel, quatre joueurs argentins (Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero) auraient fait de fausses déclarations d'après les autorités sanitaires brésiliennes, alors que la CONMEBOL avait autorisé les quatre joueurs à jouer.