Barça: Al-Khelaïfi aurait fait pression sur l'AS Rome pour qu'elle se retire du trophée Gamper

Selon les informations du Corriere dello Sport, Nasser Al-khelaïfi, président de l’ECA, a été à l’origine de l’annulation de la rencontre amicale entre le Barça et l’AS Rome dans le cadre du trophée Gamper. La position du FC Barcelone vis-à-vis de la Super League serait la cause de cette décision.

Plus d’un an après la volonté de création d’une Super League européenne par douze clubs, l’Europe est toujours divisée par ce projet mort dans l’œuf. En effet, deux jours après l’annulation de l’AS Rome de son match amical face au FC Barcelone, le Corriere dello Sport affirme que cette décision a été prise sous la pression de Nasser Al-Khelaïfi, en sa qualité de président de l’ECA. La volonté du club catalan de ne pas se retirer du projet aurait poussé les Giallorossi à faire machine arrière.

Al-Khelaïfi historiquement opposé à la Super League

Insistant sur les liens entre le président du PSG et les Friedkin, ses homologues romains, le quotidien italien rappelle qu’Al-Khelaïfi est l’un des opposants historiques à la Super League dont n’a jamais pris part la Louve. Les propriétaires du club italien auraient également des intérêts hôteliers liés au magnat qatari, justifiant leur entente avec le président de l’ECA.

Dans son communiqué, l’AS Rome avait annoncé le retrait de sa participation au trophée Gamper à Barcelone en énonçant des raisons assez floues, comme la volonté de faire moins de déplacements ou de "créer les meilleures conditions de travail possibles en vue de la prochaine saison". Derrière cette communication se cacherait donc d’autres raisons, motivés par la "forte pression" mise par Nasser Al-Khelaïfi selon la presse italienne.

Furieux, le Barça se cherche un nouvel adversaire

Le FC Barcelone avait réagi à cette annulation en évoquant d’éventuelles poursuites après la résiliation du contrat "sans raison" et "contre sa volonté". Le club catalan doit désormais se trouver un nouvel adversaire, qui pourrait être l’AC Milan, pour ce trophée traditionnellement disputé avant le début de saison. Et pour clore une préparation qui se tiendra en grande partie aux États-Unis où il affrontera notamment le Real Madrid et la Juventus, les deux derniers clubs n’ayant pas retiré leur volonté d’adhérer à la Super League.