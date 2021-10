Barça: Depay ne regrette pas d'avoir signé

Dans un entretien à ESPN, Memphis Depay a partagé sa joie de pouvoir porter le maillot du FC Barcelone, même si le club traverse actuellement une période compliquée. L'attaquant néerlandais n'a aucun regret quant à son choix.

Memphis Depay, courtisé dès la saison dernière par le FC Barcelone, s'imaginait sans douter pouvoir évoluer avec Lionel Messi. Avec le départ de l'Argentin et celui d'Antoine Griezmann, l'attaquant néerlandais, qui a quitté libre l'OL, se retrouve finalement comme le nouveau patron de l'attaque du club blaugrana. Une situation qui ne se refuse pas.

"Je ne le regretterai jamais"

Dans un entretien pour ESPN, Memphis Depay est revenu sur son choix d'avoir rejoint le Barça et les possibles regrets quant à une signature qui ne s'est pas réalisée dans la meilleure période pour son nouveau club, en proie à des difficultés financières. "Comment peut-on me demander si je regrette? C'est Barcelone. Vous connaissez la grandeur du club et ce que cela signifie pour un joueur d'aller dans une équipe comme celle-ci, a balayé Memphis Depay. Je ne le regretterai jamais."

Après les années fastes, à la fin des années 2000 et au début de l'actuelle décennie, le Barça a souffert ces dernières saisons, miné par des problèmes financiers mais aussi par des éliminations difficiles en Ligue des champions. "Nous connaissons la situation au Barça. Tout le monde panique parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à gagner et à voir du bon football, a analysé Memphis Depay. Mais je ne suis pas inquiet et je suis sûr que les choses vont changer."

Depuis le début de la saison, Memphis Depay a inscrit 3 buts sous ses nouvelles couleurs, en 9 matchs disputés. Après 8 journées, le club catalan pointe à la neuvième place du classement, avec douze points, à cinq unités des deux clubs de Madrid, dont l'Atlético qui a battu le Barça samedi dernier (2-0). Malgré ce revers, Ronald Koeman n'a pas encore été démis de ses fonctions, lui qui a milité pour recruter Memphis Depay.