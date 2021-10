Barça: Laporta a présenté le bilan financier (désastreux) aux socios

Joan Laporta a présidé ce dimanche l’assemblée générale du Barça devant les socios. Le président du club catalan y a notamment présenté le terrible bilan financier pour la saison 2020-2021 mais s'est voulu optimiste pour l'avenir de l'institution blaugrana.

Un peu moins de trois mois après le départ de Lionel Messi, inacessible financièrement, la tendance pour le bilan financier du Barça ne laissait rien augure de bon. Réuni en assemblée générale ce dimanche, le club catalan a affiché une belle unité autour des socios et du président Joan Laporta. Elu en mars dernier, le dirigeant a livré un constat clair de la situation économique de l'entreprise blaugrana au terme d'une décevante saison 2020-2021.

"Les nombres ne sont pas bons, ce sont les pires de l'histoire du Barça, a ainsi lancé Joan Laporta cité par le quotidien Sport. Le club a une dette de 1,35 milliard d'euros, avec un cash-flow nul. Si bien qu'à notre arrivée on ne pouvait presque même pas payer la masse salariale."

Un travail "sans relâche" pour sortir de la crise

Outre des résultats sportifs loin des attentes, avec seulement une Coupe du Roi au palmarès, le Barça a payé un lourd tribut aux huis clos imposés tout au long de la Liga pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Obligé de réduire drastiquement ses dépenses et notamment les salaires de ses joueurs, le club catalan a cherché à limiter les pertes pendant le mercato grâce aux départs de plusieurs joueurs comme Miralem Pjanic, Emerson Royal ou encore Antoine Griezmann. Depuis son retour aux affaires, Joan Laporta a initié la reprise en main des finances et n'a pas manqué de le rappeler devant le peuple culé.

"Au lieu de nous lamenter, nous nous sommes mis au travail sans relâche pour sortir le FC Barcelone du puit institutionnel dans lequel nous sommes tombés, a encore lancé le président du Barça. Nous avons négocié et signé un prêt avec Goldman Sachs de 595 millions à un faible intérêt de 1,98 %. Nous avons réduit la masse salariale de 155 millions, par rapport à nos concurrents nous étions entre 30% et 50% de plus. Le travail n'est pas fini, il faut continuer dans cette voie."

"Le Barça sera à nouveau respecté et admiré"

A l'image de Ronald Koeman depuis le début de la campagne 2021-2022 en Liga, Joan Laporta souhaite reconstruire le Barça en s'appuyant sur les jeunes issus de la Masia. Outre l'éclosion de Gavi, le club peut compter sur les confirmations Pedri ou Ansu Fati, bien partis pour s'inscrire dans la durée avec l'équipe.

De quoi permettre à toute l'instutiton blaugrana de rêver à un futur radieux. A commencer par le président Laporta: "Nous sommes convaincus que nous sauverons le Barça et qu'il sera à nouveau respecté et admiré dans le monde entier."

Afin de garder la main pour mettre en place les réformes nécessaires à la résurrection du club, Joan Laporta a ensuite soumis le prochain budget aux socios. La réponse du peuple catalan n'a pas manqué avec un véritable plébiscite et des prévisions adoptées à 94%.

Lancé dans une opération pour redresser le Barça d'un point de vue structurel, Joan Laporta rêve désormais de voir les joueurs répondre présent et enchaîner les bons résultats. Aussi bien en Ligue des champions qu'en Liga, le club catalan reste sur un début de saison mitigé avec notamment une triste neuvième place en championnat avant la réception de Valence ce dimanche au Camp Nou. Mais attention, ce dimanche, une nouvelle ère a commencé en Catalogne.