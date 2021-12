Barça: "Plutôt mourir que de signer à Madrid!"… Piqué se lâche à la TV espagnole

Gerard Piqué, défenseur du FC Barcelone, s’est longuement confié sur le plateau de la chaîne espagnole Antena 3, mardi. Il a balayé les sujets comme les règles de Xavi, ses rêves de présidence du Barça… sans oublier de tacler le grand rival madrilène.

Cette fois, il n’a pas été privé de se rendre en plateau, comme l’avait affirmé la presse catalane. Gerard Piqué, défenseur du FC Barcelone, a accordé une interview à l’émission ‘El Hormiguero’ sur la chaîne Antena 3, dans laquelle il a abordé de nombreux sujets, sans langue de bois. Il a d’ailleurs démenti avoir été empêché d’honorer un premier rendez-vous avec le show par Xavi, son nouvel entraîneur.

"Il ne s’est rien passé, a confié le joueur. Nous avons décidé de reporter cette interview. Xavi ne savait pas que nous l’avions reportée. Maintenant, j’avais deux jours de congés et j’étais à Madrid." Après avoir effectué cette mise au point, il a éludé peu de sujets.

Les règles de Xavi

"Xavi a fixé des règles comme tous les coachs, explique-t-il. Il n’a pas parlé de celles du surf et du vélo électrique (Piqué quitte souvent le stade par ce moyen de transport). Je ne sais pas si cela peut se faire ou pas. Il a fixé des règles qui sont nécessaires et nous allons les respecter, comme cela a toujours été. Est-ce un avantage que nous ayons été coéquipiers avec Xavi? Je ne sais pas si c’est positif ou non que Xavi ait été un coéquipier. Cela vous met une pression supplémentaire dans le bon sens. Vous ne pouvez pas le décevoir moralement. Il connaît le niveau que je peux donner et si je ne le fais pas, cela me donnera le sentiment d'échouer."

Le difficile départ de Messi

"C'était une journée très dure. Nous avons partagé 16 ans dans le vestiaire. C'est presque comme un frère. C'était dur sur le plan personnel. Cette année, les choses n'ont pas bien commencé parce qu'on a perdu le meilleur de l'histoire. Lundi, il a remporté le Ballon d'Or prouvant qu'il est le meilleur de l'histoire. Messi à Paris? Le changement est toujours difficile. Cela m'est arrivé quand je suis allé à Manchester, mais c'est la loi de la vie. Je suis parti seul et il est parti avec sa famille. Quitter l'Espagne à moins d'aller en Amérique latine, vous devez parler une autre langue."

Il veut faire du football "un produit sexy"

"C'est un sport qui devient un produit. Si les gens commencent à arrêter d'en consommer, les revenus et les salaires diminuent. Soit on s'adapte, soit au final c'est compliqué. Les jeunes d'aujourd'hui consomment le football différemment de moi. Maintenant, vous avez toutes les compétitions, le contenu sur Netflix, Instagram et le football rivalise avec tout cela. Soit vous créez un produit sexy, soit le football aura tendance à diminuer."

La présidence du Barça le fait hésiter

"Il y a des jours ou oui (il y pense) d’autres non. Il faut avoir un grand amour pour le club. Si un jour je décide de le faire, je suis assuré de le donner. Pour se présenter il faut présenter une garantie de 15% du budget du club, 150 millions, que vous devez endosser personnellement ou le conseil d'administration. Florentino à Madrid veut l'augmenter pour que personne... Les prochaines élections à Madrid peuvent être dans 20 ans. C’est un sacrifice personnel quand les choses ne vont pas bien. Je suis amoureux du Barça depuis ma naissance. De là à être président il y a un monde. Si les chiffres sont positifs ils vous rendront 150 millions."

La retraite l’effraie mais il a préparé son après carrière

"J'ai parlé avec mes collègues et quand ta carrière se termine c'est le gouffre. Tu joues depuis l'âge de 16 ans et d'un coup tout s'arrête un jour. Peu importe à quel point tu es préparé, ils te disent que c'est le précipice et ils mettent beaucoup de temps à s'adapter à la nouvelle vie. Outre le fait qu'avant tu étais une star et qu'ensuite personne ne te reconnaît. Est-ce que je suis prêt? Je ne sais pas. J'ai essayé ces dernières années de me préparer à ce que cette vie me touche une fois que je prendrai ma retraite et que j'aurai une autre routine. La pelouse manquera, mais tu auras un autre environnement de travail dans une entreprise. Ça ne va pas être si difficile, mais je suis sûr que ça va me manquer."

Il n’a pas reçu d'offre du PSG et "préfère mourir" plutôt que d’aller à Madrid

Interrogé sur une potentielle offre du PSG reçue l’été dernier, il a répondu: "Non". Il s’est aussi montré catégorique sur ses chances de rejoindre un jour, le Real Madrid, rival honni. "C'est absolument impossible, a-t-il déclaré. Il n'y a rien. Je préfère mourir que d'aller à Madrid." Il confie toutefois apprécier la vie dans la capitale espagnole. "Madrid a beaucoup de vie, beaucoup de mouvement, confie-t-il. Barcelone est devenue un peu stagnante. Quand je viens à Madrid, je sens que l'état d'esprit est meilleur qu'à Barcelone. Il y a beaucoup de culé à Madrid."