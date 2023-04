PSG: "Galtier raciste ? Je n'ose pas y penser", le témoignage fort de Govou

Ancien joueur de l'OL, aujourd'hui consultant pour Canal+, Sidney Govou a connu Christophe Galtier à Lyon, quand l'entraîneur du PSG était l'adjoint d'Alain Perrin. Il conserve un très bon souvenir de l'homme, qui fait face à des accusations de racisme cette semaine.

Accusé de racisme dans un mail déterré et authentifié cette semaine par RMC Sport, signé Julien Fournier (ex-directeur du football du Gym), datant de l’époque où Christophe Galtier officiait sur le banc de l’OGC Nice, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a reçu de nombreux messages de soutien.

Burak Yilmaz, Mevlut Erding, Eric Roy, Laurent Blanc, Antoine Kombouaré... Joueurs et entraîneurs ayant côtoyé de très près Galtier durant sa carrière d'entraîneur ont volé au secours du technicien français. Le dernier en date ? Sydney Govou, que Christophe Galtier a connu lorsqu’il occupait le poste d’adjoint d’Alain Perrin, à Lyon. L'ancien joueur de l'OL n’imagine pas un seul instant que Christophe Galtier ait pu tenir des propos de cette gravité.

Govou: "De là à taxer l'homme de raciste..."

"Je me pose très peu de questions, a-t-il affirmé sur le plateau de Canal+, avant le match PSG-Lens (3-1) samedi soir. Je l’ai connu, c’est quelqu’un que j’ai apprécié, que j’apprécie encore actuellement. Le traiter de raciste, pour moi, je n’ose pas y penser, a indiqué l’ancien joueur de l’OL. Je ne le crois pas sincèrement. Si on me demande ça demain, je ne pense pas. Maintenant dans cette affaire, je pense qu’il y a plusieurs histoires. Il y a peut-être la gestion du ramadan l’année dernière qui a posé problème à l’OGC Nice, mais de là à taxer l’homme de raciste… Honnêtement, si vous me demandez aujourd’hui je vous dirai non. Lorsque je l’ai connu, c’était quelqu’un d’ouvert d’esprit, qui est humainement très bon. Il s’est certainement passé des choses sinon on n’en serait pas là aujourd'hui. La justice rendra son verdict."

La justice s’est saisie de cette affaire Galtier dans la foulée des révélations sur notre antenne mardi dernier, dans l’After. Le procureur de la République de Nice a confirmé vendredi l’ouverture d’une enquête préliminaire pour "discrimination raciale et religieuse". Une perquisition a même été menée au siège de l’OGC Nice.