Mené 2-0, le Real Madrid signe une remontada face à l'AC Milan, Bellingham réussit sa première

Pour son premier match amical de la saison, le Real Madrid a renversé l'AC Milan ce dimanche (3-2) à Los Angeles. Titulaire pour ses débuts, Jude Bellingham a déjà marqué des points.

La première sortie du Real Madrid version 2023-2024 était attendue. Désormais orphelins de Karim Benzema, les Madrilènes disputaient ce dimanche leur premier match amical face à l'AC Milan à Los Angeles sans le Ballon d'or 2022, mais avec plusieurs recrues, dont Jude Bellingham. L'international allemand était titulaire derrière Joselu et Brahim Diaz dans un 4-3-1-2 et a montré de belles choses pour son baptême du feu, même si son équipe revient de loin.

En difficulté dans les 45 premières minutes, les Merengue ont craqué sur des buts de Fikayo Tomori et un golazo de Luka Romero pour être mené 2-0 à la pause. S'en était trop pour Carlo Ancelotti, qui a notamment lancé Luka Modric, Vinicius et Rodrygo pour la seconde période. Avec un effet immédiat.

Doublé de Valverde, Vinicius en libérateur

Peu avant l'heure de jeu, Federico Valverde a réduit l'écart sur une frappe lointaine mal jugée par le gardien puis a égalisé deux minutes plus tard sur une nouvelle tentative croisée. Sur la lancée de son dernier exercice réussi, Vinicius a offert la victoire à son équipe dans les dix dernières minutes. Son premier but avc le numéro 7 dans le dos.

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a salué la réaction de son équipe, tout en louant le travail de Bellingham, qui a passé une heure sur la pelouse du Rose Bowl Stadium. "C'est un joueur fantastique. Très important. Un intérieur complet, qui a beaucoup d'intensité et se déplace très bien sans ballon, a expliqué l'entraîneur italien en conférence de presse. Pour le système que nous avons utilisé aujourd'hui, il sera en numéro 10. Si nous jouons en 4-3-3, il sera plus milieu relayeur côté droit. Pour lui, le mieux c'est d'être en 10 car il est proche du terrain." Actuellement en tournée aux Etats-Unis, le Real Madrid jouera trois autres matchs amicaux face à Manchester United (le 26), le Barça (le 29) et la Juventus (le 2 août).